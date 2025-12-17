Суд у США оштрафував юридичну фірму на $13 тисяч за помилки штучного інтелекту у справі OnlyFans

Суддя оштрафував юристів на 13 тисяч доларів за зловживання штучним інтелектом у судових документах.

Суддя федерального суду Каліфорнії оштрафував юридичну фірму Hagens Berman, одного з її партнерів та ще одну адвокатку на загальну суму $13 тисяч за «неналежне використання» штучного інтелекту в кількох судових поданнях у справі проти компанії OnlyFans, пише Reuters.

Суддя Фред Слотер у місті Санта-Ана наклав штраф у розмірі $10 тисяч на фірму Hagens Berman і її партнера Роберта Кері, а також окремий штраф у $3 тисячі на співпредставницю сторони — адвокатку Селест Бойд. Санкції щодо юридичної фірми були застосовані на тлі зростання кількості штрафів і перевірок через використання ШІ у судових документах.

Суд встановив, що Hagens Berman та Роберт Кері, подавши чотири процесуальні документи з матеріалами, «згалюцинованими» штучним інтелектом, порушили правило, яке вимагає, щоб юридичні аргументи ґрунтувалися на чинному законодавстві. Також, за словами судді, фірма та її партнер були зобов’язані контролювати роботу Селест Бойд і забезпечити дотримання нею правил професійної етики, навіть якщо вони не знали про використання нею ШІ. Суддя зазначив, що Бойд не перевірила матеріали, згенеровані штучним інтелектом.

У заяві, поданій у серпні, Бойд повідомила, що використовувала ChatGPT від OpenAI для підготовки та редагування окремих частин процесуальних документів, визнавши, що не дотрималася власних протоколів роботи з ШІ через особисті обставини.

У заяві Роберт Кері зазначив, що вигадані посилання були додані зовнішнім співпредставником «без дотримання протоколів Hagens Berman щодо використання ШІ», і що жоден працівник фірми не застосовував штучний інтелект під час підготовки цих документів. За його словами, керівний комітет фірми оцінює, як посилити внутрішні процеси, а сама фірма «повністю віддана точності та відкритості у судових поданнях».

Hagens Berman представляє користувачів OnlyFans, які стверджують, що материнська компанія платформи співпрацює з агентствами для реалізації схеми, за якої підписники, не знаючи цього, спілкуються з професійними «чатерами», які видають себе за авторів контенту, щоб спонукати користувачів витрачати більше коштів.

Крім того, у постанові про санкції суддя відхилив клопотання Hagens Berman про відкликання та виправлення документів, підготовлених із використанням ШІ, пославшись на аргументи відповідачів, що ті вже витратили час і ресурси на реагування на неналежні подання.

«Виправлення документів не усунуло б шкоду, а лише погіршило б її для відповідачів у цій справі», — зазначив суддя, додавши, що навіть у виправлених документах, які юристи просили дозволити подати, залишалися помилки.

