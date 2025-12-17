  1. У світі

Суд у США оштрафував юридичну фірму на $13 тисяч за помилки штучного інтелекту у справі OnlyFans

21:42, 17 грудня 2025
Суддя оштрафував юристів на 13 тисяч доларів за зловживання штучним інтелектом у судових документах.
Суд у США оштрафував юридичну фірму на $13 тисяч за помилки штучного інтелекту у справі OnlyFans
Фото: x.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддя федерального суду Каліфорнії оштрафував юридичну фірму Hagens Berman, одного з її партнерів та ще одну адвокатку на загальну суму $13 тисяч за «неналежне використання» штучного інтелекту в кількох судових поданнях у справі проти компанії OnlyFans, пише Reuters.

Суддя Фред Слотер у місті Санта-Ана наклав штраф у розмірі $10 тисяч на фірму Hagens Berman і її партнера Роберта Кері, а також окремий штраф у $3 тисячі на співпредставницю сторони — адвокатку Селест Бойд. Санкції щодо юридичної фірми були застосовані на тлі зростання кількості штрафів і перевірок через використання ШІ у судових документах.

Суд встановив, що Hagens Berman та Роберт Кері, подавши чотири процесуальні документи з матеріалами, «згалюцинованими» штучним інтелектом, порушили правило, яке вимагає, щоб юридичні аргументи ґрунтувалися на чинному законодавстві. Також, за словами судді, фірма та її партнер були зобов’язані контролювати роботу Селест Бойд і забезпечити дотримання нею правил професійної етики, навіть якщо вони не знали про використання нею ШІ. Суддя зазначив, що Бойд не перевірила матеріали, згенеровані штучним інтелектом.

У заяві, поданій у серпні, Бойд повідомила, що використовувала ChatGPT від OpenAI для підготовки та редагування окремих частин процесуальних документів, визнавши, що не дотрималася власних протоколів роботи з ШІ через особисті обставини.

У заяві Роберт Кері зазначив, що вигадані посилання були додані зовнішнім співпредставником «без дотримання протоколів Hagens Berman щодо використання ШІ», і що жоден працівник фірми не застосовував штучний інтелект під час підготовки цих документів. За його словами, керівний комітет фірми оцінює, як посилити внутрішні процеси, а сама фірма «повністю віддана точності та відкритості у судових поданнях».

Hagens Berman представляє користувачів OnlyFans, які стверджують, що материнська компанія платформи співпрацює з агентствами для реалізації схеми, за якої підписники, не знаючи цього, спілкуються з професійними «чатерами», які видають себе за авторів контенту, щоб спонукати користувачів витрачати більше коштів.

Крім того, у постанові про санкції суддя відхилив клопотання Hagens Berman про відкликання та виправлення документів, підготовлених із використанням ШІ, пославшись на аргументи відповідачів, що ті вже витратили час і ресурси на реагування на неналежні подання.

«Виправлення документів не усунуло б шкоду, а лише погіршило б її для відповідачів у цій справі», — зазначив суддя, додавши, що навіть у виправлених документах, які юристи просили дозволити подати, залишалися помилки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США адвокат штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила проект звіту, в якому розкритикувала роботу НАЗК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заявляє про системну неефективність НАЗК: перевірки декларацій і моніторинг способу життя правоохоронців та суддів мають формальний характер і не відповідають реальним корупційним ризикам.

Солдат відмовився нести бойове чергування на Куп'янському напрямку та отримав службове обмеження замість тюрми

Обвинувачений замість тюремного строку сплачуватиме 20% доходу державі.

Форс-мажор під час війни: Верховний Суд переглянув підхід до нарахування валютної пені

Воєнний стан і знищення документів не врятували платника податків від штрафних санкцій.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]