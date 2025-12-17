Суд в США оштрафовал юридическую фирму на $13 тысяч за ошибки искусственного интеллекта в деле OnlyFans

Судья оштрафовал юристов на 13 тысяч долларов за злоупотребление искусственным интеллектом в судебных документах.

Судья федерального суда Калифорнии оштрафовал юридическую фирму Hagens Berman, одного из ее партнеров и еще одну адвокатессу на общую сумму 13 тысяч долларов за «ненадлежащее использование» искусственного интеллекта в нескольких судебных документах по делу против компании OnlyFans, пишет Reuters.

Судья Фред Слотер в городе Санта-Ана наложил штраф в размере 10 тысяч долларов на фирму Hagens Berman и ее партнера Роберта Кэри, а также отдельный штраф в 3 тысячи долларов на сопредставителя стороны — адвоката Селест Бойд. Санкции в отношении юридической фирмы были применены на фоне роста количества штрафов и проверок из-за использования ИИ в судебных документах.

Суд установил, что Hagens Berman и Роберт Кэри, подав четыре процессуальных документа с материалами, «сгаллюцинированными» искусственным интеллектом, нарушили правило, требующее, чтобы юридические аргументы основывались на действующем законодательстве. Также, по словам судьи, фирма и ее партнер были обязаны контролировать работу Селест Бойд и обеспечивать соблюдение ею правил профессиональной этики, даже если они не знали об использовании ею ИИ. Судья отметил, что Бойд не проверила материалы, сгенерированные искусственным интеллектом.

В заявлении, поданном в августе, Бойд сообщила, что использовала ChatGPT от OpenAI для подготовки и редактирования отдельных частей процессуальных документов, признав, что не соблюдала собственные протоколы работы с ИИ из-за личных обстоятельств.

В заявлении Роберт Кэри указал, что вымышленные ссылки были добавлены внешним сопредставителем «без соблюдения протоколов Hagens Berman по использованию ИИ», и что ни один сотрудник фирмы не применял искусственный интеллект при подготовке этих документов. По его словам, руководящий комитет фирмы оценивает, как усилить внутренние процессы, а сама фирма «полностью привержена точности и открытости в судебных документах».

Hagens Berman представляет пользователей OnlyFans, которые утверждают, что материнская компания платформы сотрудничает с агентствами для реализации схемы, при которой подписчики, не зная этого, общаются с профессиональными «чаттерами», выдающими себя за авторов контента, чтобы побуждать пользователей тратить больше средств.

Кроме того, в постановлении о санкциях судья отклонил ходатайство Hagens Berman об отзыве и исправлении документов, подготовленных с использованием ИИ, сославшись на аргументы ответчиков о том, что они уже потратили время и ресурсы на реагирование на ненадлежащие документы.

«Исправление документов не устранило бы ущерб, а лишь усугубило бы его для ответчиков в этом деле», — отметил судья, добавив, что даже в исправленных документах, которые юристы просили разрешить подать, сохранялись ошибки.

