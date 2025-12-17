ОП ККС ВС роз’яснила межі повноважень апеляційного суду щодо виключення пом’якшуючих обставин

Колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС посилалася на необхідність формування висновку щодо того, чи мав право апеляційний суд виключати обставину, яка пом’якшує покарання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду передала на розгляд Об’єднаної палати ККС ВС матеріали кримінального провадження за касаційною скаргою захисника на підставі ч. 2 ст. 434-1 КПК.

Як зазначається в ухвалі, колегія суддів передала провадження у зв’язку з необхідністю відступити від висновку щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, викладеного в постановах колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 08.12.2022 (справа № 211/77/21, провадження № 51-2184км22) та 15.10.2024 (справа № 507/1771/22, провадження № 51-3141км24).

Обґрунтовуючи свою позицію, за якою кримінальне провадження передано на розгляд ОП ККС ВС, колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС посилалася на необхідність формування висновку щодо того, чи мав право апеляційний суд, з огляду на положення ст. 91, ч. 3 ст. 349, ч. 2 ст. 394 КПК, виключати обставину, яка пом’якшує покарання, за умови, що судовий розгляд у суді першої інстанції здійснювався за передбаченою ч. 3 ст. 349 КПК процедурою і ця обставина, зазначена в обвинувальному акті, ніким з учасників судового провадження не оспорювалася та не могла бути оскаржена в апеляційному порядку й визнана апеляційним судом недоведеною.

Рішення Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду

ОП ККС ВС встановила нерелевантність переданого кримінального провадження до правовідносин, що виникли у зазначених вище справах, провернула матеріали кримінального провадження на розгляд колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС та вказала на таке:

Безспірним є застосування положень ч. 3 ст. 349 КПК про те, що суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. Якщо за наслідком обговорення вказаного питання суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розміру процесуальних витрат, у тому числі і обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, та з’ясував, чи правильно розуміють учасники судового провадження зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, то суд роз’яснює, що в цьому разі вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Таким чином, якщо суд ухвалив рішення про визнання недоцільним досліджувати докази на підтвердження обставин, у тому числі тих, що обтяжують чи пом’якшують покарання, ці обставини вважаються встановленими в судовому засіданні й суд буде це враховувати, ухвалюючи судове рішення, сторони позбавляються права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, а апеляційний суд – права встановлювати інші обставини ніж встановлені судом першої інстанції.

До того ж із відеозапису судового засідання убачається, що суд першої інстанції визначив обсяг доказів, які підлягають дослідженню, і, як наслідок, дослідив долучені стороною обвинувачення до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, докази обставин, що характеризують особу обвинуваченого, та за результатом судового розгляду, крім іншого, суд установив щире каяття обставиною, яка пом’якшує покарання, про яку було зазначена в обвинувальному акті, а також визначив додатковою обставиною, що пом’якшує засудженому покарання, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Ухвала ОП ККС ВС від 21.03.2025 у справі № 202/13244/23 (провадження № 51-5038кмо24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.