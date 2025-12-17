ОП КУС ВС разъяснила пределы полномочий апелляционного суда относительно исключения смягчающих обстоятельств

Коллегия судей Третьей судебной палаты КУС ВС ссылалась на необходимость формирования вывода о том, имел ли право апелляционный суд исключать обстоятельство, смягчающее наказание.

Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда передала на рассмотрение Объединенной палаты КУС ВС материалы уголовного производства по кассационной жалобе защитника на основании ч. 2 ст. 434-1 УПК.

Как отмечается в определении, коллегия судей передала производство в связи с необходимостью отступить от вывода относительно применения нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в постановлениях коллегии судей Второй судебной палаты КУС ВС от 08.12.2022 (дело № 211/77/21, производство № 51-2184км22) и от 15.10.2024 (дело № 507/1771/22, производство № 51-3141км24).

Обосновывая свою позицию, согласно которой уголовное производство было передано на рассмотрение ОП КУС ВС, коллегия судей Третьей судебной палаты КУС ВС ссылалась на необходимость формирования вывода относительно того, имел ли право апелляционный суд, с учетом положений ст. 91, ч. 3 ст. 349, ч. 2 ст. 394 УПК, исключать обстоятельство, смягчающее наказание, при условии, что судебное разбирательство в суде первой инстанции осуществлялось по процедуре, предусмотренной ч. 3 ст. 349 УПК, и это обстоятельство, указанное в обвинительном акте, никем из участников судебного производства не оспаривалось и не могло быть обжаловано в апелляционном порядке и признано апелляционным судом недоказанным.

Решение Объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда

ОП КУС ВС установила нерелевантность переданного уголовного производства к правоотношениям, возникшим в указанных выше делах, вернула материалы уголовного производства на рассмотрение коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС и указала на следующее:

Бесспорным является применение положений ч. 3 ст. 349 УПК о том, что суд имеет право, если против этого не возражают участники судебного производства, признать нецелесообразным исследование доказательств относительно тех обстоятельств, которые никем не оспариваются. Если по результатам обсуждения указанного вопроса суд признал нецелесообразным исследование доказательств относительно события уголовного правонарушения, виновности обвиняемого, вида и размера вреда, причиненного уголовным правонарушением, размера процессуальных расходов, в том числе и обстоятельств, которые влияют на степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, характеризуют личность обвиняемого, отягчают или смягчают наказание, и выяснил, правильно ли понимают участники судебного производства содержание этих обстоятельств, отсутствуют ли сомнения в добровольности их позиции, то суд разъясняет, что в этом случае они будут лишены права обжаловать эти обстоятельства в апелляционном порядке.

Таким образом, если суд принял решение о признании нецелесообразным исследовать доказательства в подтверждение обстоятельств, в том числе тех, которые отягчают или смягчают наказание, эти обстоятельства считаются установленными в судебном заседании и суд будет учитывать их при принятии судебного решения, стороны лишаются права обжаловать эти обстоятельства в апелляционном порядке, а апелляционный суд — права устанавливать иные обстоятельства, чем установленные судом первой инстанции.

Кроме того, из видеозаписи судебного заседания усматривается, что суд первой инстанции определил объем доказательств, подлежащих исследованию, и, как следствие, исследовал приобщенные стороной обвинения к материалам уголовного производства процессуальные документы, доказательства обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, и по результатам судебного разбирательства, помимо прочего, суд установил искреннее раскаяние обстоятельством, смягчающим наказание, о котором было указано в обвинительном акте, а также определил дополнительным обстоятельством, смягчающим осужденному наказание, активное содействие раскрытию уголовного правонарушения.

Определение ОП КУС ВС от 21.03.2025 по делу № 202/13244/23 (производство № 51-5038кмо24).

