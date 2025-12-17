  1. В Україні

Юрособи та держоргани зможуть подати заяви у міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене майно

21:45, 17 грудня 2025
Дія відкриє подачу заяв до міжнародного Реєстру збитків для бізнесу та державних установ.
Юрособи та держоргани зможуть подати заяви у міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене майно
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про оновлення порядку подання заяв до міжнародного Реєстру збитків.

За її словами, оновлений порядок передбачає можливість подання заяв через портал Дія не лише фізичними особами, а й юридичними особами та державними органами. Заявки можна буде подавати щодо пошкодження або знищення житлових будинків, об’єктів критичної інфраструктури та інших видів майна. Подання заяв стане доступним найближчим часом.

З квітня 2024 року вже майже 90 тисяч людей подали заявки у 14 категоріях міжнародного Реєстру збитків. Розглядати ці заяви та ухвалювати рішення про компенсації буде Компенсаційна комісія, створена вчора 35 державами підписанням відповідної Конвенції.

