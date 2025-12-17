Юридические лица и госорганы смогут подавать заявления в международный Реестр убытков о поврежденном имуществе

Дія откроает подачу заявлений в международный Реестр убытков для бизнеса и государственных учреждений.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об обновлении порядка подачи заявлений в международный Реестр убытков.

По ее словам, обновленный порядок предусматривает возможность подачи заявлений через портал Дия не только физическими лицами, но и юридическими лицами и государственными органами. Заявки можно будет подавать в отношении повреждения или уничтожения жилых домов, объектов критической инфраструктуры и других видов имущества. Подача заявлений станет доступной в ближайшее время.

С апреля 2024 года уже почти 90 тысяч человек подали заявки в 14 категориях международного Реестра убытков. Рассматривать эти заявления и принимать решения о компенсациях будет Компенсационная комиссия, созданная вчера 35 государствами подписанием соответствующей Конвенции.

