  1. В Украине

Юридические лица и госорганы смогут подавать заявления в международный Реестр убытков о поврежденном имуществе

21:45, 17 декабря 2025
Дія откроает подачу заявлений в международный Реестр убытков для бизнеса и государственных учреждений.
Юридические лица и госорганы смогут подавать заявления в международный Реестр убытков о поврежденном имуществе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об обновлении порядка подачи заявлений в международный Реестр убытков.

По ее словам, обновленный порядок предусматривает возможность подачи заявлений через портал Дия не только физическими лицами, но и юридическими лицами и государственными органами. Заявки можно будет подавать в отношении повреждения или уничтожения жилых домов, объектов критической инфраструктуры и других видов имущества. Подача заявлений станет доступной в ближайшее время.

С апреля 2024 года уже почти 90 тысяч человек подали заявки в 14 категориях международного Реестра убытков. Рассматривать эти заявления и принимать решения о компенсациях будет Компенсационная комиссия, созданная вчера 35 государствами подписанием соответствующей Конвенции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]