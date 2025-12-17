Фіктивний шлюб з українкою заради посвідки на тимчасове проживання — у Києві судитимуть ділків

У Києві відправили на лаву підсудних вісім учасників злочинної схеми

У Києві перед судом постануть ділки, які організували для іноземців схеми фіктивних шлюбів з українками заради посвідки на тимчасове проживання. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці встановили, що схему укладання фіктивних шлюбів зловмисники налагодили на початку 2023 року. Організатором «бізнесу» виявився 48-річний іноземець, який проживає у Києві. Він долучив до оборудки свого 31-річного «земляка», який також мешкає у столиці, та 53-річну мешканку Київської області.

Спільники знаходили потенційних «клієнтів» серед громадян Центральної Азії та Закавказького регіону, які бажали жити в Україні, та пропонували їм фіктивно одружитися з громадянками України, аби мати можливість отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні. Надалі, вони підшукували жінок, які за 2 – 10 тисяч гривень погоджувалися вступити у фіктивний шлюб з іноземцями та допомагали чоловікам оформити документи. Загалом, за свої «послуги» зловмисники отримували від іноземців від 1 до 3 тисяч доларів.

Правоохоронці повідомили про підозри організатору схеми та двом його співучасникам, двом «нареченим», а також трьом іноземцям — замовникам «послуг». Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні акти до суду.

Зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

