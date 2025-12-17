  1. В Украине

Фиктивный брак с украинкой ради вида на временное проживание — в Киеве будут судить дельцов

22:54, 17 декабря 2025
В Киеве на скамью подсудимых отправили восемь участников преступной схемы.
В Киеве перед судом предстанут дельцы, которые организовали для иностранцев схемы фиктивных браков с украинками ради получения вида на временное проживание. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители установили, что схему заключения фиктивных браков злоумышленники наладили в начале 2023 года. Организатором «бизнеса» оказался 48-летний иностранец, проживающий в Киеве. Он привлек к сделке своего 31-летнего «земляка», который также проживает в столице, и 53-летнюю жительницу Киевской области.

Соучастники находили потенциальных «клиентов» среди граждан Центральной Азии и Закавказского региона, желавших жить в Украине, и предлагали им фиктивно вступить в брак с гражданками Украины, чтобы получить возможность оформить вид на временное проживание в Украине. В дальнейшем они подыскивали женщин, которые за 2–10 тысяч гривен соглашались вступить в фиктивный брак с иностранцами и помогали мужчинам оформлять документы. В целом за свои «услуги» злоумышленники получали от иностранцев от 1 до 3 тысяч долларов.

Правоохранители сообщили о подозрении организатору схемы и двум его сообщникам, двум «невестам», а также трем иностранцам — заказчикам «услуг». В настоящее время следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительные акты в суд.

Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

