Зеленський призначив стипендії для паралімпійців, дефлімпійців та їхніх тренерів

Серед нагороджених — спортсмени з різних областей України, які здобули перемоги у баскетболі, тенісі настільному, стрільбі кульовій, легкої атлетики, дзюдо, пара біатлоні та інших дисциплінах.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №968/2025, який передбачає виплату стипендій видатним спортсменам із паралімпійських та дефлімпійських видів спорту та їхнім тренерам.

Указ встановлює конкретні суми виплат залежно від досягнень спортсменів: чемпіони світу отримають до 12–15 тисяч гривень, чемпіони Європи та бронзові призери — 7 тисяч гривень, а срібні призери — 9 тисяч гривень.

Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2006 року № 290/2006 «Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні» (із наступними змінами) поставляється:

Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам:

АФАНАСЬЄВІЙ Ксенії Миколаївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

АФОНЧЕНКО Інні Віталіївні – чемпіонці світу 2024 року зі стрільби кульової (Чернігівська область), у розмірі 12 тисяч гривень

БАЙРАК Тетяні Олександрівні – чемпіонці Європи 2024 року з тенісу настільного (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень

БИКОВУ Віталію Вячеславовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

БИЧКОВОМУ Данилу Дмитровичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

БОНДАРЕНКУ Павлу Леонідовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

БРЕЧКУ Євгену Анатолійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

БРОНИЦЬКІЙ Юлії Олександрівні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

БУДНИК Роксолані Володимирівні – чемпіонці Європи 2024 року з тенісу настільного (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ВАНАСАУН Анні Юріївні – чемпіонці Європи 2024 року зі спортивного орієнтування (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ВАНЗЕНКУ Дмитру Володимировичу – чемпіонові Європи 2024 року з пара плавання (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ВАСИЛЕНКУ Дмитру Сергійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ВАСИЛЬЄВІЙ Марії Вікторівні – чемпіонці Європи 2024 року з тенісу настільного (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ВЕЛІЄВУ Антону Усеіновичу – чемпіонові Європи 2024 року з тенісу настільного (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ВИШИНСЬКОМУ Дмитру Дмитровичу – бронзовому призерові чемпіонату світу 2024 року з легкої атлетики (Волинська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ВОВЧИНСЬКОМУ Григорію Васильовичу – бронзовому призерові чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону (Вінницька область), у розмірі 7 тисяч гривень

ДАНИЛЬЧЕНКУ Володимиру Вікторовичу – бронзовому призерові чемпіонату світу 2024 року з легкої атлетики (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ДЕМКОВЕЦЬ Катерині Олександрівні – чемпіонці Європи 2024 року з тенісу настільного (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ДЕНИСЮКУ Олексію Ярославовичу – чемпіонові Європи 2024 року зі стрільби кульової (Вінницька область), у розмірі 7 тисяч гривень

ДІДЕНКУ Олександру Володимировичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ДІДОРЕНКУ Назару Володимировичу – чемпіонові Європи 2024 року з боулінгу (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ДОРОШЕНКУ Андрію Юрійовичу – чемпіонові Європи 2024 року зі стрільби кульової (Одеська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ДРАЧУ Сергію Володимировичу – чемпіонові світу 2024 року з легкої атлетики (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень

ДУДАРЮ Івану Миколайовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЖУКОВІЙ Анжеліці Володимирівні – чемпіонці Європи 2024 року з боулінгу (Одеська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЗАКЛАДНОМУ Геннадію Миколайовичу – чемпіонові Європи 2024 року з тенісу настільного (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ІСЕНКО Софії Юріївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КАЗІКУ Олександру Вікторовичу – чемпіонові світу 2024 року з пара біатлону (Вінницька область), у розмірі 12 тисяч гривень

КАЛМИКОВІЙ Валерії Олексіївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КІНЯЙКІНІЙ Крістіні Едуардівні – чемпіонці світу 2024 року з легкої атлетики (Одеська область), у розмірі 12 тисяч гривень

КОНОНОВІЙ Олександрі Миколаївні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону (Київська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КОРЖ Єлизаветі Станіславівні – чемпіонці Європи 2024 року з боулінгу (Запорізька область), у розмірі 7 тисяч гривень

КОРЖОВІЙ Вероніці Сергіївні – чемпіонці Європи 2024 року з пара плавання (Донецька область), у розмірі 7 тисяч гривень

КРАВЧЕНКО Оксані Леонідівні – чемпіонці світу 2024 року з дзюдо (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень

КРАВЧУКУ Василю Васильовичу – срібному призерові чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону (Львівська область), у розмірі 9 тисяч гривень

КРОПИВ'ЯНСЬКОМУ Єгору Сергійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КУЛІНОК Тетяні Вікторівні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КУПРИЧ Соломії Володимирівні – чемпіонці світу 2024 року з легкої атлетики (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень

КУЧЕРЯВОМУ Сергію Марціновичу – чемпіонові світу 2024 року з пара біатлону (Вінницька область), у розмірі 12 тисяч гривень

ЛАГУТЕНКО Наталії Леонідівні – чемпіонці Європи 2024 року з пара каное (Рівненська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЛАЗЕБНИКУ Олексію Олександровичу – чемпіонові світу 2024 року зі стрільби кульової (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень

ЛЕВАНОВИЧУ Олександру Ігоровичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЛЕВИЦЬКОМУ Назару Володимировичу – чемпіонові Європи 2024 року зі спортивного орієнтування (Івано-Франківська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЛИКОВІЙ Віолеті Олегівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2024 року зі стрільби кульової (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЛЯШЕНКО Людмилі Олександрівні – чемпіонці світу 2024 року з пара біатлону (Харківська область), у розмірі 12 тисяч гривень

МАЙЄРУ Ростиславу Сергійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з боулінгу (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

МЕЛЬНИК Яні Олегівні – чемпіонці Європи 2024 року зі спортивного орієнтування (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

МОЗИРЕВУ Владиславу Вячеславовичу – бронзовому призерові чемпіонату світу 2024 року з дзюдо (Харківська область), у розмірі 7 тисяч гривень

НЕТЯЗІ Луці Володимировичу – срібному призерові чемпіонату світу 2024 року з дзюдо (Житомирська область), у розмірі 9 тисяч гривень

НОВІКОВУ Вячеславу Валерійовичу – чемпіонові світу 2024 року з карате (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень

ОВЧАРЕНКУ Максиму Віталійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з тенісу настільного (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ОГОРОДНІКОВІЙ Олені Валеріївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ПОГОРЕЛОВІЙ Марині Геннадіївні – чемпіонці світу 2024 року з дзюдо (Донецька область), у розмірі 12 тисяч гривень

ПОЛТОРАЦЬКОМУ Олександру Олександровичу – бронзовому призерові чемпіонату світу 2024 року з волейболу (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ПРИЧИНІ Інесі Родіонівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2024 року з карате (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ПРИЧИНІ Яні Олександрівні – чемпіонці Європи 2024 року з боулінгу (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень

РАУСУ Андрію Володимировичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

РИЛОВІЙ Раїсі Юріївні – чемпіонці світу 2024 року з пляжного волейболу (м. Київ), у розмірі 12 тисяч гривень

РУДЕНКУ Дмитру Вікторовичу – чемпіонові світу 2024 року з легкої атлетики (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень

РЯЗАНЦЕВУ Павлу Олександровичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

СЕМЕНЧУК Олександрі Валеріївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

СЕМІЗЕНКО Вікторії Володимирівні – чемпіонці Європи 2024 року з боулінгу (Одеська область), у розмірі 7 тисяч гривень

СІВАКОВІЙ Анні Сергіївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

СКВАРСЬКОМУ Дмитру Віталійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з тенісу настільного (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень

СОЛОДОВНИК Поліні Валеріївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ТОПЧАНЮК Єлисаветі Сергіївні – чемпіонці світу 2024 року з велосипедного спорту (Чернівецька область), у розмірі 12 тисяч гривень

ТРУБІНУ Сергію Михайловичу – чемпіонові Європи 2024 року з боулінгу (Запорізька область), у розмірі 7 тисяч гривень

УРСУЛЕНКО Наталії Миколаївні – срібній призерці чемпіонату світу 2024 року з легкої атлетики (Донецька область), у розмірі 9 тисяч гривень

ФЕДОСЕЄНКУ Володимиру Олеговичу – чемпіонові Європи 2024 року зі спортивного орієнтування (Івано-Франківська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ФІЛІМОШКІНІЙ Риммі Миколаївні – чемпіонці світу 2024 року з легкої атлетики (Донецька область), у розмірі 12 тисяч гривень

ФОМЕНКУ Олександру Олексійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ХОРОШИХ Олені Костянтинівні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЦАПКАЛЕНКУ Миколі Миколайовичу – бронзовому призерові чемпіонату світу 2024 року з пляжного волейболу (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ЧЕРНИШ Катерині Вадимівні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЧЕРНЯЄВУ Олександру Тимофійовичу – чемпіонові світу 2024 року з карате (Харківська область), у розмірі 12 тисяч гривень

ШАПОВАЛ Юлії Вікторівні – чемпіонці світу 2024 року з легкої атлетики (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень

ШВАЙЦІ Софії Ігорівні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ШЕПЕЛЮК Катерині Борисівні – чемпіонці світу 2024 року з дзюдо (Рівненська область), у розмірі 12 тисяч гривень

ШЕРЕТОВУ Дмитру Володимировичу – срібному призерові чемпіонату світу 2024 року з дзюдо (Дніпропетровська область), у розмірі 9 тисяч гривень

ШОСТАК Анні Володимирівні – чемпіонці світу 2024 року з дзюдо (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень

ЩЕРБАКОВУ Дмитру Сергійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з боулінгу (Одеська область), у розмірі 7 тисяч гривень

АВРАМЕНКУ Геннадію Вікторовичу – тренерові чемпіонки світу 2024 року зі стрільби кульової Афонченко І.В. (Чернігівська область), у розмірі 12 тисяч гривень

АРТЬОМІНУ Дмитру Володимировичу – тренерові чемпіона світу 2024 року з пара біатлону Радя Т.М. (Тернопільська область), у розмірі 12 тисяч гривень

БАБАРУ Борису Борисовичу – тренерові бронзового призера чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону Вовчинського Г.В. (Вінницька область), у розмірі 7 тисяч гривень

БЛІЗНЮКОВУ Олегу Юрійовичу – тренерові чемпіона Європи 2024 року зі стрільби кульової Дорошенка А.Ю. (Одеська область), у розмірі 7 тисяч гривень

БОГОДИСТОМУ Миколі Івановичу – тренерові срібного призера чемпіонату світу 2024 року з карате Гайдученка Ю.О. (Полтавська область), у розмірі 9 тисяч гривень

ВАСИЛЕНКО Наталі Вікторівні – тренерові чемпіонки світу 2024 року з легкої атлетики Філімошкіної Р.М. (Донецька область), у розмірі 12 тисяч гривень

ДЕНИСЮК Ганні Афанасіївні – тренерові чемпіона Європи 2024 року зі стрільби кульової Денисюка О.Я. (Вінницька область), у розмірі 3,5 тисячі гривень

ЗАВЄДЄЄВУ Анатолію Анатолійовичу – тренерові бронзової призерки чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону Кононової О.М. (Київська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЗАКЛАДНОМУ Миколі Григоровичу – тренерові чемпіона Європи 2024 року з тенісу настільного Закладного Г.М. (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЗЕМЕЧЕВУ Олександру Миколайовичу – тренерові чемпіонки світу 2024 року з дзюдо Погорелової М.Г. (Донецька область), у розмірі 12 тисяч гривень

КАЗАКОВУ Валерію Миколайовичу – тренерові срібного призера чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону Кравчука В.В. (Львівська область), у розмірі 9 тисяч гривень

КАКОВКІНУ Станіславу Георгійовичу – тренерові чемпіонки Європи 2024 року з баскетболу Афанасьєвої К.М. (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КОЧЕНЮКУ Миколі Миколайовичу – тренерові чемпіона Європи 2024 року зі спортивного орієнтування Федосеєнка В.О. (Івано-Франківська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КОШКАРОВУ Аскольду Юрійовичу – тренерові бронзового призера чемпіонату світу 2024 року з пляжного волейболу Цапкаленка М.М. (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

КРАЙНЬОМУ Олегу Юрійовичу – тренерові чемпіонки світу 2024 року з пляжного волейболу Рилової Р.Ю. (м. Київ), у розмірі 12 тисяч гривень

КУЧЕРЯВОМУ Марціну Антоновичу – тренерові чемпіона світу 2024 року з пара біатлону Кучерявого С.М. (Вінницька область), у розмірі 12 тисяч гривень

ЛУК'ЯНЕНКУ Віталію Володимировичу – тренерові срібного призера чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону Романюка С.В. (Закарпатська область), у розмірі 9 тисяч гривень

ЛЮБИМОВІЙ Катерині Вадимівні – тренерові бронзової призерки чемпіонату світу 2024 року зі стрільби кульової Ликової В.О. (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

МАЛЬКЕВИЧУ Михайлу Вікторовичу – тренерові чемпіона світу 2024 року зі стрільби кульової Лазебника О.О. (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень

МУСТАФАЄВУ Денису Юрійовичу – тренерові чемпіона Європи 2024 року зі стрільби кульової Денисюка О.Я. (Вінницька область), у розмірі 3,5 тисячі гривень

НЕСТЕРЕНКУ Андрію Юрійовичу – тренерові чемпіонки світу 2024 року з пара біатлону Ляшенко Л.О. (Харківська область), у розмірі 12 тисяч гривень

НЕТЬОРІ Юрію Владиславовичу – тренерові чемпіона Європи 2024 року з баскетболу Кропив'янського Є.С. (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

РОМАНКЕВИЧУ Михайлу Яковичу – тренерові чемпіонки ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з дзюдо Ніколайчик Н.М. (Рівненська область), у розмірі 15 тисяч гривень

СКВІРСЬКОМУ Олексію Івановичу – тренерові чемпіонки Європи 2024 року зі спортивного орієнтування Ванасаун А.Ю. (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ТКАЧЕНКУ Василю Володимировичу – тренерові чемпіонки Європи 2024 року зі спортивного орієнтування Мельник Я.О. (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ТОПЧАНЮКУ Сергію Анатолійовичу – тренерові чемпіонки світу 2024 року з велосипедного спорту Топчанюк Є.С. (Чернівецька область), у розмірі 12 тисяч гривень

ТРИГУБУ Олександру Івановичу – тренерові чемпіонки Європи 2024 року з тенісу настільного Будник Р.В. (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ФАТЄЄВУ Андрію Андрійовичу – тренерові чемпіона світу 2024 року з легкої атлетики Драча С.В. (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень

ФАТЄЄВУ Андрію Юрійовичу – тренерові чемпіонки ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара легкої атлетики Шуляр Ю.П. (Дніпропетровська область), у розмірі 15 тисяч гривень

ХАРЛАМОВІЙ Катерині Анатоліївні – тренерові чемпіонки світу 2024 року з дзюдо Кравченко О.Л. (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень

ХАРЛАМОВУ Віталію Володимировичу – тренерові чемпіонки світу 2024 року з дзюдо Шостак А.В. (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень

ЧЕРЕДНІЧЕНКУ Олександру Анатолійовичу – тренерові чемпіонки Європи 2024 року з баскетболу Броницької Ю.О. (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЩЕРБАНЮ Антону Олександровичу – тренерові чемпіона Європи 2024 року з пара плавання Ванзенка Д.В. (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень.

Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

