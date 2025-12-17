Зеленський призначив стипендії для паралімпійців, дефлімпійців та їхніх тренерів
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №968/2025, який передбачає виплату стипендій видатним спортсменам із паралімпійських та дефлімпійських видів спорту та їхнім тренерам.
Указ встановлює конкретні суми виплат залежно від досягнень спортсменів: чемпіони світу отримають до 12–15 тисяч гривень, чемпіони Європи та бронзові призери — 7 тисяч гривень, а срібні призери — 9 тисяч гривень.
Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2006 року № 290/2006 «Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні» (із наступними змінами) поставляється:
- Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам:
АФАНАСЬЄВІЙ Ксенії Миколаївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
АФОНЧЕНКО Інні Віталіївні – чемпіонці світу 2024 року зі стрільби кульової (Чернігівська область), у розмірі 12 тисяч гривень
БАЙРАК Тетяні Олександрівні – чемпіонці Європи 2024 року з тенісу настільного (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень
БИКОВУ Віталію Вячеславовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
БИЧКОВОМУ Данилу Дмитровичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
БОНДАРЕНКУ Павлу Леонідовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
БРЕЧКУ Євгену Анатолійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
БРОНИЦЬКІЙ Юлії Олександрівні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
БУДНИК Роксолані Володимирівні – чемпіонці Європи 2024 року з тенісу настільного (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
ВАНАСАУН Анні Юріївні – чемпіонці Європи 2024 року зі спортивного орієнтування (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
ВАНЗЕНКУ Дмитру Володимировичу – чемпіонові Європи 2024 року з пара плавання (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ВАСИЛЕНКУ Дмитру Сергійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ВАСИЛЬЄВІЙ Марії Вікторівні – чемпіонці Європи 2024 року з тенісу настільного (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
ВЕЛІЄВУ Антону Усеіновичу – чемпіонові Європи 2024 року з тенісу настільного (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ВИШИНСЬКОМУ Дмитру Дмитровичу – бронзовому призерові чемпіонату світу 2024 року з легкої атлетики (Волинська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ВОВЧИНСЬКОМУ Григорію Васильовичу – бронзовому призерові чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону (Вінницька область), у розмірі 7 тисяч гривень
ДАНИЛЬЧЕНКУ Володимиру Вікторовичу – бронзовому призерові чемпіонату світу 2024 року з легкої атлетики (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ДЕМКОВЕЦЬ Катерині Олександрівні – чемпіонці Європи 2024 року з тенісу настільного (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
ДЕНИСЮКУ Олексію Ярославовичу – чемпіонові Європи 2024 року зі стрільби кульової (Вінницька область), у розмірі 7 тисяч гривень
ДІДЕНКУ Олександру Володимировичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ДІДОРЕНКУ Назару Володимировичу – чемпіонові Європи 2024 року з боулінгу (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
ДОРОШЕНКУ Андрію Юрійовичу – чемпіонові Європи 2024 року зі стрільби кульової (Одеська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ДРАЧУ Сергію Володимировичу – чемпіонові світу 2024 року з легкої атлетики (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень
ДУДАРЮ Івану Миколайовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ЖУКОВІЙ Анжеліці Володимирівні – чемпіонці Європи 2024 року з боулінгу (Одеська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ЗАКЛАДНОМУ Геннадію Миколайовичу – чемпіонові Європи 2024 року з тенісу настільного (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ІСЕНКО Софії Юріївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
КАЗІКУ Олександру Вікторовичу – чемпіонові світу 2024 року з пара біатлону (Вінницька область), у розмірі 12 тисяч гривень
КАЛМИКОВІЙ Валерії Олексіївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
КІНЯЙКІНІЙ Крістіні Едуардівні – чемпіонці світу 2024 року з легкої атлетики (Одеська область), у розмірі 12 тисяч гривень
КОНОНОВІЙ Олександрі Миколаївні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону (Київська область), у розмірі 7 тисяч гривень
КОРЖ Єлизаветі Станіславівні – чемпіонці Європи 2024 року з боулінгу (Запорізька область), у розмірі 7 тисяч гривень
КОРЖОВІЙ Вероніці Сергіївні – чемпіонці Європи 2024 року з пара плавання (Донецька область), у розмірі 7 тисяч гривень
КРАВЧЕНКО Оксані Леонідівні – чемпіонці світу 2024 року з дзюдо (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень
КРАВЧУКУ Василю Васильовичу – срібному призерові чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону (Львівська область), у розмірі 9 тисяч гривень
КРОПИВ'ЯНСЬКОМУ Єгору Сергійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
КУЛІНОК Тетяні Вікторівні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
КУПРИЧ Соломії Володимирівні – чемпіонці світу 2024 року з легкої атлетики (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень
КУЧЕРЯВОМУ Сергію Марціновичу – чемпіонові світу 2024 року з пара біатлону (Вінницька область), у розмірі 12 тисяч гривень
ЛАГУТЕНКО Наталії Леонідівні – чемпіонці Європи 2024 року з пара каное (Рівненська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ЛАЗЕБНИКУ Олексію Олександровичу – чемпіонові світу 2024 року зі стрільби кульової (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень
ЛЕВАНОВИЧУ Олександру Ігоровичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ЛЕВИЦЬКОМУ Назару Володимировичу – чемпіонові Європи 2024 року зі спортивного орієнтування (Івано-Франківська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ЛИКОВІЙ Віолеті Олегівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2024 року зі стрільби кульової (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ЛЯШЕНКО Людмилі Олександрівні – чемпіонці світу 2024 року з пара біатлону (Харківська область), у розмірі 12 тисяч гривень
МАЙЄРУ Ростиславу Сергійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з боулінгу (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
МЕЛЬНИК Яні Олегівні – чемпіонці Європи 2024 року зі спортивного орієнтування (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
МОЗИРЕВУ Владиславу Вячеславовичу – бронзовому призерові чемпіонату світу 2024 року з дзюдо (Харківська область), у розмірі 7 тисяч гривень
НЕТЯЗІ Луці Володимировичу – срібному призерові чемпіонату світу 2024 року з дзюдо (Житомирська область), у розмірі 9 тисяч гривень
НОВІКОВУ Вячеславу Валерійовичу – чемпіонові світу 2024 року з карате (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень
ОВЧАРЕНКУ Максиму Віталійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з тенісу настільного (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ОГОРОДНІКОВІЙ Олені Валеріївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
ПОГОРЕЛОВІЙ Марині Геннадіївні – чемпіонці світу 2024 року з дзюдо (Донецька область), у розмірі 12 тисяч гривень
ПОЛТОРАЦЬКОМУ Олександру Олександровичу – бронзовому призерові чемпіонату світу 2024 року з волейболу (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
ПРИЧИНІ Інесі Родіонівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2024 року з карате (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ПРИЧИНІ Яні Олександрівні – чемпіонці Європи 2024 року з боулінгу (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень
РАУСУ Андрію Володимировичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
РИЛОВІЙ Раїсі Юріївні – чемпіонці світу 2024 року з пляжного волейболу (м. Київ), у розмірі 12 тисяч гривень
РУДЕНКУ Дмитру Вікторовичу – чемпіонові світу 2024 року з легкої атлетики (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень
РЯЗАНЦЕВУ Павлу Олександровичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
СЕМЕНЧУК Олександрі Валеріївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
СЕМІЗЕНКО Вікторії Володимирівні – чемпіонці Європи 2024 року з боулінгу (Одеська область), у розмірі 7 тисяч гривень
СІВАКОВІЙ Анні Сергіївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
СКВАРСЬКОМУ Дмитру Віталійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з тенісу настільного (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень
СОЛОДОВНИК Поліні Валеріївні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ТОПЧАНЮК Єлисаветі Сергіївні – чемпіонці світу 2024 року з велосипедного спорту (Чернівецька область), у розмірі 12 тисяч гривень
ТРУБІНУ Сергію Михайловичу – чемпіонові Європи 2024 року з боулінгу (Запорізька область), у розмірі 7 тисяч гривень
УРСУЛЕНКО Наталії Миколаївні – срібній призерці чемпіонату світу 2024 року з легкої атлетики (Донецька область), у розмірі 9 тисяч гривень
ФЕДОСЕЄНКУ Володимиру Олеговичу – чемпіонові Європи 2024 року зі спортивного орієнтування (Івано-Франківська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ФІЛІМОШКІНІЙ Риммі Миколаївні – чемпіонці світу 2024 року з легкої атлетики (Донецька область), у розмірі 12 тисяч гривень
ФОМЕНКУ Олександру Олексійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ХОРОШИХ Олені Костянтинівні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ЦАПКАЛЕНКУ Миколі Миколайовичу – бронзовому призерові чемпіонату світу 2024 року з пляжного волейболу (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
ЧЕРНИШ Катерині Вадимівні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ЧЕРНЯЄВУ Олександру Тимофійовичу – чемпіонові світу 2024 року з карате (Харківська область), у розмірі 12 тисяч гривень
ШАПОВАЛ Юлії Вікторівні – чемпіонці світу 2024 року з легкої атлетики (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень
ШВАЙЦІ Софії Ігорівні – чемпіонці Європи 2024 року з баскетболу (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ШЕПЕЛЮК Катерині Борисівні – чемпіонці світу 2024 року з дзюдо (Рівненська область), у розмірі 12 тисяч гривень
ШЕРЕТОВУ Дмитру Володимировичу – срібному призерові чемпіонату світу 2024 року з дзюдо (Дніпропетровська область), у розмірі 9 тисяч гривень
ШОСТАК Анні Володимирівні – чемпіонці світу 2024 року з дзюдо (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень
ЩЕРБАКОВУ Дмитру Сергійовичу – чемпіонові Європи 2024 року з боулінгу (Одеська область), у розмірі 7 тисяч гривень
АВРАМЕНКУ Геннадію Вікторовичу – тренерові чемпіонки світу 2024 року зі стрільби кульової Афонченко І.В. (Чернігівська область), у розмірі 12 тисяч гривень
АРТЬОМІНУ Дмитру Володимировичу – тренерові чемпіона світу 2024 року з пара біатлону Радя Т.М. (Тернопільська область), у розмірі 12 тисяч гривень
БАБАРУ Борису Борисовичу – тренерові бронзового призера чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону Вовчинського Г.В. (Вінницька область), у розмірі 7 тисяч гривень
БЛІЗНЮКОВУ Олегу Юрійовичу – тренерові чемпіона Європи 2024 року зі стрільби кульової Дорошенка А.Ю. (Одеська область), у розмірі 7 тисяч гривень
БОГОДИСТОМУ Миколі Івановичу – тренерові срібного призера чемпіонату світу 2024 року з карате Гайдученка Ю.О. (Полтавська область), у розмірі 9 тисяч гривень
ВАСИЛЕНКО Наталі Вікторівні – тренерові чемпіонки світу 2024 року з легкої атлетики Філімошкіної Р.М. (Донецька область), у розмірі 12 тисяч гривень
ДЕНИСЮК Ганні Афанасіївні – тренерові чемпіона Європи 2024 року зі стрільби кульової Денисюка О.Я. (Вінницька область), у розмірі 3,5 тисячі гривень
ЗАВЄДЄЄВУ Анатолію Анатолійовичу – тренерові бронзової призерки чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону Кононової О.М. (Київська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ЗАКЛАДНОМУ Миколі Григоровичу – тренерові чемпіона Європи 2024 року з тенісу настільного Закладного Г.М. (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ЗЕМЕЧЕВУ Олександру Миколайовичу – тренерові чемпіонки світу 2024 року з дзюдо Погорелової М.Г. (Донецька область), у розмірі 12 тисяч гривень
КАЗАКОВУ Валерію Миколайовичу – тренерові срібного призера чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону Кравчука В.В. (Львівська область), у розмірі 9 тисяч гривень
КАКОВКІНУ Станіславу Георгійовичу – тренерові чемпіонки Європи 2024 року з баскетболу Афанасьєвої К.М. (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
КОЧЕНЮКУ Миколі Миколайовичу – тренерові чемпіона Європи 2024 року зі спортивного орієнтування Федосеєнка В.О. (Івано-Франківська область), у розмірі 7 тисяч гривень
КОШКАРОВУ Аскольду Юрійовичу – тренерові бронзового призера чемпіонату світу 2024 року з пляжного волейболу Цапкаленка М.М. (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
КРАЙНЬОМУ Олегу Юрійовичу – тренерові чемпіонки світу 2024 року з пляжного волейболу Рилової Р.Ю. (м. Київ), у розмірі 12 тисяч гривень
КУЧЕРЯВОМУ Марціну Антоновичу – тренерові чемпіона світу 2024 року з пара біатлону Кучерявого С.М. (Вінницька область), у розмірі 12 тисяч гривень
ЛУК'ЯНЕНКУ Віталію Володимировичу – тренерові срібного призера чемпіонату світу 2024 року з пара біатлону Романюка С.В. (Закарпатська область), у розмірі 9 тисяч гривень
ЛЮБИМОВІЙ Катерині Вадимівні – тренерові бронзової призерки чемпіонату світу 2024 року зі стрільби кульової Ликової В.О. (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
МАЛЬКЕВИЧУ Михайлу Вікторовичу – тренерові чемпіона світу 2024 року зі стрільби кульової Лазебника О.О. (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень
МУСТАФАЄВУ Денису Юрійовичу – тренерові чемпіона Європи 2024 року зі стрільби кульової Денисюка О.Я. (Вінницька область), у розмірі 3,5 тисячі гривень
НЕСТЕРЕНКУ Андрію Юрійовичу – тренерові чемпіонки світу 2024 року з пара біатлону Ляшенко Л.О. (Харківська область), у розмірі 12 тисяч гривень
НЕТЬОРІ Юрію Владиславовичу – тренерові чемпіона Європи 2024 року з баскетболу Кропив'янського Є.С. (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
РОМАНКЕВИЧУ Михайлу Яковичу – тренерові чемпіонки ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з дзюдо Ніколайчик Н.М. (Рівненська область), у розмірі 15 тисяч гривень
СКВІРСЬКОМУ Олексію Івановичу – тренерові чемпіонки Європи 2024 року зі спортивного орієнтування Ванасаун А.Ю. (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
ТКАЧЕНКУ Василю Володимировичу – тренерові чемпіонки Європи 2024 року зі спортивного орієнтування Мельник Я.О. (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
ТОПЧАНЮКУ Сергію Анатолійовичу – тренерові чемпіонки світу 2024 року з велосипедного спорту Топчанюк Є.С. (Чернівецька область), у розмірі 12 тисяч гривень
ТРИГУБУ Олександру Івановичу – тренерові чемпіонки Європи 2024 року з тенісу настільного Будник Р.В. (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень
ФАТЄЄВУ Андрію Андрійовичу – тренерові чемпіона світу 2024 року з легкої атлетики Драча С.В. (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень
ФАТЄЄВУ Андрію Юрійовичу – тренерові чемпіонки ХVІІ літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара легкої атлетики Шуляр Ю.П. (Дніпропетровська область), у розмірі 15 тисяч гривень
ХАРЛАМОВІЙ Катерині Анатоліївні – тренерові чемпіонки світу 2024 року з дзюдо Кравченко О.Л. (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень
ХАРЛАМОВУ Віталію Володимировичу – тренерові чемпіонки світу 2024 року з дзюдо Шостак А.В. (Дніпропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень
ЧЕРЕДНІЧЕНКУ Олександру Анатолійовичу – тренерові чемпіонки Європи 2024 року з баскетболу Броницької Ю.О. (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень
ЩЕРБАНЮ Антону Олександровичу – тренерові чемпіона Європи 2024 року з пара плавання Ванзенка Д.В. (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень.
- Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.
