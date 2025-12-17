Зеленский назначил стипендии для паралимпийцев, дефлимпийцев и их тренеров

Среди награжденных — спортсмены из разных областей Украины, которые одержали победы в баскетболе, настольном теннисе, пулевой стрельбе, легкой атлетике, дзюдо, парабиатлоне и других дисциплинах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №968/2025, который предусматривает выплату стипендий выдающимся спортсменам из паралимпийских и дефлимпийских видов спорта и их тренерам.

Указ устанавливает конкретные суммы выплат в зависимости от достижений спортсменов: чемпионы мира получат до 12-15 тысяч гривен, чемпионы Европы и бронзовые призеры — 7 тысяч гривен, а серебряные призеры — 9 тысяч гривен.

В соответствии с Указом Президента Украины от 6 апреля 2006 года № 290/2006 «О мерах по физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью и поддержке паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине» (с последующими изменениями) постановляется:

Назначить стипендии Президента Украины выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам:

АФАНАСЬЕВОЙ Ксении Николаевне — чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

АФОНЧЕНКО Инне Витальевне – чемпионке мира 2024 года по стрельбе пулевой (Черниговская область), в размере 12 тысяч гривен

БАЙРАК Татьяне Александровне – чемпионке Европы 2024 года по настольному теннису (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен

БИКОВУ Виталию Вячеславовичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

БИЧКОВУ Данилу Дмитриевичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

БОНДАРЕНКО Павлу Леонидовичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

БРЕЧКУ Евгению Анатольевичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

БРОНИЦКОЙ Юлии Александровне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

БУДНИК Роксолане Владимировне – чемпионке Европы 2024 года по настольному теннису (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

ВАНАСАУН Анне Юрьевне – чемпионке Европы 2024 года по спортивному ориентированию (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

ВАНЗЕНКО Дмитрию Владимировичу – чемпиону Европы 2024 года по параплаванию (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

ВАСИЛЕНКО Дмитрию Сергеевичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

ВАСИЛЬЕВОЙ Марии Викторовне – чемпионке Европы 2024 года по настольному теннису (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

ВЕЛИЕВУ Антону Усеиновичу – чемпиону Европы 2024 года по настольному теннису (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен

ВЫШИНСКОМУ Дмитрию Дмитриевичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по легкой атлетике (Волынская область), в размере 7 тысяч гривен

ВОВЧИНСКОМУ Григорию Васильевичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону (Винницкая область), в размере 7 тысяч гривен

ДАНИЛЬЧЕНКО Владимиру Викторовичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по легкой атлетике (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

ДЕМКОВЕЦ Екатерине Александровне – чемпионке Европы 2024 года по настольному теннису (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

ДЕНИСЮКУ Алексею Ярославовичу – чемпиону Европы 2024 года по пулевой стрельбе (Винницкая область), в размере 7 тысяч гривен

ДИДЕНКО Александру Владимировичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

ДИДОРЕНКО Назару Владимировичу – чемпиону Европы 2024 года по боулингу (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

ДОРОШЕНКО Андрею Юрьевичу – чемпиону Европы 2024 года по пулевой стрельбе (Одесская область), в размере 7 тысяч гривен

ДРАЧУ Сергею Владимировичу – чемпиону мира 2024 года по легкой атлетике (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен

ДУДАРЮ Ивану Николаевичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

ЖУКОВОЙ Анжелике Владимировне – чемпионке Европы 2024 года по боулингу (Одесская область), в размере 7 тысяч гривен

ЗАКЛАДНОМУ Геннадию Николаевичу – чемпиону Европы 2024 года по настольному теннису (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен

ИСЕНКО Софии Юрьевне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

КАЗИКУ Александру Викторовичу – чемпиону мира 2024 года по пара-биатлону (Винницкая область), в размере 12 тысяч гривен

КАЛМЫКОВОЙ Валерии Алексеевне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

КИНЯЙКИНОЙ Кристине Эдуардовне – чемпионке мира 2024 года по легкой атлетике (Одесская область), в размере 12 тысяч гривен

КОНОНОВОЙ Александре Николаевне – бронзовой призерке чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону (Киевская область), в размере 7 тысяч гривен

КОРЖ Елизавете Станиславовне – чемпионке Европы 2024 года по боулингу (Запорожская область), в размере 7 тысяч гривен

КОРЖОВОЙ Веронике Сергеевне – чемпионке Европы 2024 года по пара-плаванию (Донецкая область), в размере 7 тысяч гривен

КРАВЧЕНКО Оксане Леонидовне – чемпионке мира 2024 года по дзюдо (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен

КРАВЧУКУ Василию Васильевичу – серебряному призеру чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону (Львовская область), в размере 9 тысяч гривен

КРОПИВЯНСКОМУ Егору Сергеевичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

КУЛИНОК Татьяне Викторовне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

КУПРИЧ Соломии Владимировне – чемпионке мира 2024 года по легкой атлетике (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен

КУЧЕРЯВОМУ Сергею Марциновичу – чемпиону мира 2024 года по пара-биатлону (Винницкая область), в размере 12 тысяч гривен

ЛАГУТЕНКО Наталье Леонидовне – чемпионке Европы 2024 года по пара-каноэ (Ровенская область), в размере 7 тысяч гривен

ЛАЗЕБНИКУ Алексею Александровичу – чемпиону мира 2024 года по пулевой стрельбе (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен

ЛЕВАНОВИЧУ Александру Игоревичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

ЛЕВИЦКОМУ Назару Владимировичу – чемпиону Европы 2024 года по спортивному ориентированию (Ивано-Франковская область), в размере 7 тысяч гривен

ЛИКОВОЙ Виолетте Олеговне – бронзовой призерке чемпионата мира 2024 года по стрельбе пулевой (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

ЛЯШЕНКО Людмиле Александровне – чемпионке мира 2024 года по пара-биатлону (Харьковская область), в размере 12 тысяч гривен

МАЙЕРУ Ростиславу Сергеевичу – чемпиону Европы 2024 года по боулингу (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

МЕЛЬНИК Яне Олеговне – чемпионке Европы 2024 года по спортивному ориентированию (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

МОЗИРЕВОМ Владиславу Вячеславовичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по дзюдо (Харьковская область), в размере 7 тысяч гривен

НЕТЯЗИ Луке Владимировичу – серебряному призеру чемпионата мира 2024 года по дзюдо (Житомирская область), в размере 9 тысяч гривен

НОВИКОВУ Вячеславу Валерьевичу – чемпиону мира 2024 года по каратэ (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен

ОВЧАРЕНКО Максиму Витальевичу – чемпиону Европы 2024 года по настольному теннису (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен

ОГОРОДНИКОВОЙ Елене Валерьевне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

ПОГОРЕЛОВОЙ Марине Геннадьевне – чемпионке мира 2024 года по дзюдо (Донецкая область), в размере 12 тысяч гривен

ПОЛТОРАЦКОМУ Александру Александровичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по волейболу (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

ПРИЧИНЕ Инесе Родионовне – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по каратэ (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен

ПРИЧИНЕ Яне Александровне – чемпионке Европы 2024 года по боулингу (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен

РАУСУ Андрею Владимировичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

РИЛОВОЙ Раисе Юрьевне – чемпионке мира 2024 года по пляжному волейболу (г. Киев), в размере 12 тысяч гривен

РУДЕНКО Дмитрию Викторовичу – чемпиону мира 2024 года по легкой атлетике (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен

РЯЗАНЦЕВУ Павлу Александровичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

СЕМЕНЧУК Александре Валерьевне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

СЕМИЗЕНКО Виктории Владимировне – чемпионке Европы 2024 года по боулингу (Одесская область), в размере 7 тысяч гривен

СИВАКОВОЙ Анне Сергеевне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

СКВАРСКОМУ Дмитрию Витальевичу – чемпиону Европы 2024 года по настольному теннису (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен

СОЛОДОВНИК Полине Валерьевне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

ТОПЧАНЮК Елизавете Сергеевне – чемпионке мира 2024 года по велосипедному спорту (Черновицкая область), в размере 12 тысяч гривен

ТРУБИНУ Сергею Михайловичу – чемпиону Европы 2024 года по боулингу (Запорожская область), в размере 7 тысяч гривен

УРСУЛЕНКО Наталье Николаевне – серебряному призеру чемпионата мира 2024 года по легкой атлетике (Донецкая область), в размере 9 тысяч гривен

ФЕДОСЕЕНКО Владимиру Олеговичу – чемпиону Европы 2024 года по спортивному ориентированию (Ивано-Франковская область), в размере 7 тысяч гривен

ФИЛИМОШКИНОЙ Римме Николаевне – чемпионке мира 2024 года по легкой атлетике (Донецкая область), в размере 12 тысяч гривен

ФОМЕНКО Александру Алексеевичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

ХОРОШИХ Елене Константиновне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

ЦАПКАЛЕНКО Николаю Николаевичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по пляжному волейболу (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

ЧЕРНЫШ Екатерине Вадимовне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

ЧЕРНЯЕВУ Александру Тимофеевичу – чемпиону мира 2024 года по карате (Харьковская область), в размере 12 тысяч гривен

ШАПОВАЛ Юлии Викторовне – чемпионке мира 2024 года по легкой атлетике (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен

ШВАЙЦЕ Софии Игоревне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

ШЕПЕЛЮК Екатерине Борисовне – чемпионке мира 2024 года по дзюдо (Ровенская область), в размере 12 тысяч гривен

ШЕРЕТОВУ Дмитрию Владимировичу – серебряному призеру чемпионата мира 2024 года по дзюдо (Днепропетровская область), в размере 9 тысяч гривен

ЩЕРБАКОВУ Дмитрию Сергеевичу – чемпиону Европы 2024 года по боулингу (Одесская область), в размере 7 тысяч гривен

АВРАМЕНКО Геннадию Викторовичу – тренеру чемпионки мира 2024 года по стрельбе из пистолета Афонченко И.В. (Черниговская область), в размере 12 тысяч гривен

АРТЕМИНУ Дмитрию Владимировичу – тренеру чемпиона мира 2024 года по пара-биатлону Радя Т.М. (Тернопольская область), в размере 12 тысяч гривен

БАБАРУ Борису Борисовичу – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону Вовчинского Г.В. (Винницкая область), в размере 7 тысяч гривен

БЛИЗНЮКОВУ Олегу Юрьевичу – тренеру чемпиона Европы 2024 года по стрельбе из пистолета Дорошенко А.Ю. (Одесская область), в размере 7 тысяч гривен

БОГОДИСТОМУ Николаю Ивановичу – тренеру серебряного призера чемпионата мира 2024 года по каратэ Гайдученко Ю.А. (Полтавская область), в размере 9 тысяч гривен

ВАСИЛЕНКО Наталье Викторовне – тренеру чемпионки мира 2024 года по легкой атлетике Филимошкиной Р.М. (Донецкая область), в размере 12 тысяч гривен

ДЕНИСЮК Анне Афанасьевне – тренеру чемпиона Европы 2024 года по стрельбе из пистолета Денисюка А.Я. (Винницкая область), в размере 3,5 тысячи гривен

ЗАВЕДЕЕВУ Анатолию Анатольевичу – тренеру бронзовой призерки чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону Кононовой О.М. (Киевская область), в размере 7 тысяч гривен

ЗАКЛАДНОМУ Николаю Григорьевичу – тренеру чемпиона Европы 2024 года по настольному теннису Закладного Г.М. (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен

ЗЕМЕЧЕВУ Александру Николаевичу – тренеру чемпионки мира 2024 года по дзюдо Погореловой М.Г. (Донецкая область), в размере 12 тысяч гривен

КАЗАКОВУ Валерию Николаевичу – тренеру серебряного призера чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону Кравчука В.В. (Львовская область), в размере 9 тысяч гривен

КАКОВКИНУ Станиславу Георгиевичу – тренеру чемпионки Европы 2024 года по баскетболу Афанасьевой К.М. (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

КОЧЕНЮКУ Николаю Николаевичу – тренеру чемпиона Европы 2024 года по спортивному ориентированию Федосеенко В.А. (Ивано-Франковская область), в размере 7 тысяч гривен

КОШКАРОВУ Аскольду Юрьевичу – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2024 года по пляжному волейболу Цапкаленко М.М. (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

КРАЙНЕМУ Олегу Юрьевичу – тренеру чемпионки мира 2024 года по пляжному волейболу Рыловой Р.Ю. (г. Киев), в размере 12 тысяч гривен

КУЧЕРЯВОМУ Марцину Антоновичу – тренеру чемпиона мира 2024 года по пара-биатлону Кучерявого С.М. (Винницкая область), в размере 12 тысяч гривен

ЛУКЬЯНЕНКО Виталию Владимировичу – тренеру серебряного призера чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону Романюка С.В. (Закарпатская область), в размере 9 тысяч гривен

ЛЮБИМОВОЙ Екатерине Вадимовне – тренеру бронзовой призерки чемпионата мира 2024 года по стрельбе из пистолета Ликовой В.А. (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

МАЛЬКЕВИЧУ Михаилу Викторовичу – тренеру чемпиона мира 2024 года по стрельбе из пистолета Лазебника А.А. (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен

МУСТАФАЕВУ Денису Юрьевичу – тренеру чемпиона Европы 2024 года по пулевой стрельбе Денисюка А.Я. (Винницкая область), в размере 3,5 тысячи гривен

НЕСТЕРЕНКО Андрею Юрьевичу – тренеру чемпионки мира 2024 года по пара-биатлону Ляшенко Л.А. (Харьковская область), в размере 12 тысяч гривен

НЕТЬОРИ Юрию Владиславовичу – тренеру чемпиона Европы 2024 года по баскетболу Кропивянского Е.С. (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

РОМАНКЕВИЧУ Михаилу Яковлевичу – тренеру чемпионки XVII летних Паралимпийских игр 2024 года по дзюдо Николайчик Н.М. (Ровенская область), в размере 15 тысяч гривен

СКВИРСКОМУ Алексею Ивановичу – тренеру чемпионки Европы 2024 года по спортивному ориентированию Ванасаун А.Ю. (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

ТКАЧЕНКО Василию Владимировичу – тренеру чемпионки Европы 2024 года по спортивному ориентированию Мельник Я.А. (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

ТОПЧАНЮКУ Сергею Анатольевичу – тренеру чемпионки мира 2024 года по велосипедному спорту Топчанюк Е.С. (Черновицкая область), в размере 12 тысяч гривен

ТРИГУБУ Александру Ивановичу – тренеру чемпионки Европы 2024 года по настольному теннису Будник Р.В. (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен

ФАТЕЕВУ Андрею Андреевичу – тренеру чемпиона мира 2024 года по легкой атлетике Драча С.В. (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен

ФАТЕЕВУ Андрею Юрьевичу – тренеру чемпионки XVII летних Паралимпийских игр 2024 года по пара легкой атлетике Шуляр Ю.П. (Днепропетровская область), в размере 15 тысяч гривен

ХАРЛАМОВОЙ Екатерине Анатольевне – тренеру чемпионки мира 2024 года по дзюдо Кравченко О.Л. (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен

ХАРЛАМОВУ Виталию Владимировичу – тренеру чемпионки мира 2024 года по дзюдо Шостак А.В. (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Александру Анатольевичу – тренеру чемпионки Европы 2024 года по баскетболу Броницкой Ю.А. (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен

ЩЕРБАНЮ Антону Александровичу – тренеру чемпиона Европы 2024 года по параплаванию Ванзенко Д.В. (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен.

С вступлением в силу настоящего Указа лицам, указанным в статье 1 настоящего Указа, которым стипендия уже назначена Президентом Украины на определенный срок, в дальнейшем выплачивается стипендия, предусмотренная настоящим Указом.

