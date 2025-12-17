Зеленский назначил стипендии для паралимпийцев, дефлимпийцев и их тренеров
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №968/2025, который предусматривает выплату стипендий выдающимся спортсменам из паралимпийских и дефлимпийских видов спорта и их тренерам.
Указ устанавливает конкретные суммы выплат в зависимости от достижений спортсменов: чемпионы мира получат до 12-15 тысяч гривен, чемпионы Европы и бронзовые призеры — 7 тысяч гривен, а серебряные призеры — 9 тысяч гривен.
В соответствии с Указом Президента Украины от 6 апреля 2006 года № 290/2006 «О мерах по физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью и поддержке паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине» (с последующими изменениями) постановляется:
- Назначить стипендии Президента Украины выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам:
АФАНАСЬЕВОЙ Ксении Николаевне — чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
АФОНЧЕНКО Инне Витальевне – чемпионке мира 2024 года по стрельбе пулевой (Черниговская область), в размере 12 тысяч гривен
БАЙРАК Татьяне Александровне – чемпионке Европы 2024 года по настольному теннису (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен
БИКОВУ Виталию Вячеславовичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
БИЧКОВУ Данилу Дмитриевичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
БОНДАРЕНКО Павлу Леонидовичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
БРЕЧКУ Евгению Анатольевичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
БРОНИЦКОЙ Юлии Александровне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
БУДНИК Роксолане Владимировне – чемпионке Европы 2024 года по настольному теннису (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
ВАНАСАУН Анне Юрьевне – чемпионке Европы 2024 года по спортивному ориентированию (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
ВАНЗЕНКО Дмитрию Владимировичу – чемпиону Европы 2024 года по параплаванию (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
ВАСИЛЕНКО Дмитрию Сергеевичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
ВАСИЛЬЕВОЙ Марии Викторовне – чемпионке Европы 2024 года по настольному теннису (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
ВЕЛИЕВУ Антону Усеиновичу – чемпиону Европы 2024 года по настольному теннису (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен
ВЫШИНСКОМУ Дмитрию Дмитриевичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по легкой атлетике (Волынская область), в размере 7 тысяч гривен
ВОВЧИНСКОМУ Григорию Васильевичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону (Винницкая область), в размере 7 тысяч гривен
ДАНИЛЬЧЕНКО Владимиру Викторовичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по легкой атлетике (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
ДЕМКОВЕЦ Екатерине Александровне – чемпионке Европы 2024 года по настольному теннису (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
ДЕНИСЮКУ Алексею Ярославовичу – чемпиону Европы 2024 года по пулевой стрельбе (Винницкая область), в размере 7 тысяч гривен
ДИДЕНКО Александру Владимировичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
ДИДОРЕНКО Назару Владимировичу – чемпиону Европы 2024 года по боулингу (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
ДОРОШЕНКО Андрею Юрьевичу – чемпиону Европы 2024 года по пулевой стрельбе (Одесская область), в размере 7 тысяч гривен
ДРАЧУ Сергею Владимировичу – чемпиону мира 2024 года по легкой атлетике (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен
ДУДАРЮ Ивану Николаевичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
ЖУКОВОЙ Анжелике Владимировне – чемпионке Европы 2024 года по боулингу (Одесская область), в размере 7 тысяч гривен
ЗАКЛАДНОМУ Геннадию Николаевичу – чемпиону Европы 2024 года по настольному теннису (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен
ИСЕНКО Софии Юрьевне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
КАЗИКУ Александру Викторовичу – чемпиону мира 2024 года по пара-биатлону (Винницкая область), в размере 12 тысяч гривен
КАЛМЫКОВОЙ Валерии Алексеевне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
КИНЯЙКИНОЙ Кристине Эдуардовне – чемпионке мира 2024 года по легкой атлетике (Одесская область), в размере 12 тысяч гривен
КОНОНОВОЙ Александре Николаевне – бронзовой призерке чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону (Киевская область), в размере 7 тысяч гривен
КОРЖ Елизавете Станиславовне – чемпионке Европы 2024 года по боулингу (Запорожская область), в размере 7 тысяч гривен
КОРЖОВОЙ Веронике Сергеевне – чемпионке Европы 2024 года по пара-плаванию (Донецкая область), в размере 7 тысяч гривен
КРАВЧЕНКО Оксане Леонидовне – чемпионке мира 2024 года по дзюдо (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен
КРАВЧУКУ Василию Васильевичу – серебряному призеру чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону (Львовская область), в размере 9 тысяч гривен
КРОПИВЯНСКОМУ Егору Сергеевичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
КУЛИНОК Татьяне Викторовне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
КУПРИЧ Соломии Владимировне – чемпионке мира 2024 года по легкой атлетике (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен
КУЧЕРЯВОМУ Сергею Марциновичу – чемпиону мира 2024 года по пара-биатлону (Винницкая область), в размере 12 тысяч гривен
ЛАГУТЕНКО Наталье Леонидовне – чемпионке Европы 2024 года по пара-каноэ (Ровенская область), в размере 7 тысяч гривен
ЛАЗЕБНИКУ Алексею Александровичу – чемпиону мира 2024 года по пулевой стрельбе (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен
ЛЕВАНОВИЧУ Александру Игоревичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
ЛЕВИЦКОМУ Назару Владимировичу – чемпиону Европы 2024 года по спортивному ориентированию (Ивано-Франковская область), в размере 7 тысяч гривен
ЛИКОВОЙ Виолетте Олеговне – бронзовой призерке чемпионата мира 2024 года по стрельбе пулевой (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
ЛЯШЕНКО Людмиле Александровне – чемпионке мира 2024 года по пара-биатлону (Харьковская область), в размере 12 тысяч гривен
МАЙЕРУ Ростиславу Сергеевичу – чемпиону Европы 2024 года по боулингу (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
МЕЛЬНИК Яне Олеговне – чемпионке Европы 2024 года по спортивному ориентированию (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
МОЗИРЕВОМ Владиславу Вячеславовичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по дзюдо (Харьковская область), в размере 7 тысяч гривен
НЕТЯЗИ Луке Владимировичу – серебряному призеру чемпионата мира 2024 года по дзюдо (Житомирская область), в размере 9 тысяч гривен
НОВИКОВУ Вячеславу Валерьевичу – чемпиону мира 2024 года по каратэ (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен
ОВЧАРЕНКО Максиму Витальевичу – чемпиону Европы 2024 года по настольному теннису (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен
ОГОРОДНИКОВОЙ Елене Валерьевне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
ПОГОРЕЛОВОЙ Марине Геннадьевне – чемпионке мира 2024 года по дзюдо (Донецкая область), в размере 12 тысяч гривен
ПОЛТОРАЦКОМУ Александру Александровичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по волейболу (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
ПРИЧИНЕ Инесе Родионовне – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по каратэ (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен
ПРИЧИНЕ Яне Александровне – чемпионке Европы 2024 года по боулингу (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен
РАУСУ Андрею Владимировичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
РИЛОВОЙ Раисе Юрьевне – чемпионке мира 2024 года по пляжному волейболу (г. Киев), в размере 12 тысяч гривен
РУДЕНКО Дмитрию Викторовичу – чемпиону мира 2024 года по легкой атлетике (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен
РЯЗАНЦЕВУ Павлу Александровичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
СЕМЕНЧУК Александре Валерьевне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
СЕМИЗЕНКО Виктории Владимировне – чемпионке Европы 2024 года по боулингу (Одесская область), в размере 7 тысяч гривен
СИВАКОВОЙ Анне Сергеевне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
СКВАРСКОМУ Дмитрию Витальевичу – чемпиону Европы 2024 года по настольному теннису (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен
СОЛОДОВНИК Полине Валерьевне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
ТОПЧАНЮК Елизавете Сергеевне – чемпионке мира 2024 года по велосипедному спорту (Черновицкая область), в размере 12 тысяч гривен
ТРУБИНУ Сергею Михайловичу – чемпиону Европы 2024 года по боулингу (Запорожская область), в размере 7 тысяч гривен
УРСУЛЕНКО Наталье Николаевне – серебряному призеру чемпионата мира 2024 года по легкой атлетике (Донецкая область), в размере 9 тысяч гривен
ФЕДОСЕЕНКО Владимиру Олеговичу – чемпиону Европы 2024 года по спортивному ориентированию (Ивано-Франковская область), в размере 7 тысяч гривен
ФИЛИМОШКИНОЙ Римме Николаевне – чемпионке мира 2024 года по легкой атлетике (Донецкая область), в размере 12 тысяч гривен
ФОМЕНКО Александру Алексеевичу – чемпиону Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
ХОРОШИХ Елене Константиновне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
ЦАПКАЛЕНКО Николаю Николаевичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2024 года по пляжному волейболу (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
ЧЕРНЫШ Екатерине Вадимовне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
ЧЕРНЯЕВУ Александру Тимофеевичу – чемпиону мира 2024 года по карате (Харьковская область), в размере 12 тысяч гривен
ШАПОВАЛ Юлии Викторовне – чемпионке мира 2024 года по легкой атлетике (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен
ШВАЙЦЕ Софии Игоревне – чемпионке Европы 2024 года по баскетболу (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
ШЕПЕЛЮК Екатерине Борисовне – чемпионке мира 2024 года по дзюдо (Ровенская область), в размере 12 тысяч гривен
ШЕРЕТОВУ Дмитрию Владимировичу – серебряному призеру чемпионата мира 2024 года по дзюдо (Днепропетровская область), в размере 9 тысяч гривен
ЩЕРБАКОВУ Дмитрию Сергеевичу – чемпиону Европы 2024 года по боулингу (Одесская область), в размере 7 тысяч гривен
АВРАМЕНКО Геннадию Викторовичу – тренеру чемпионки мира 2024 года по стрельбе из пистолета Афонченко И.В. (Черниговская область), в размере 12 тысяч гривен
АРТЕМИНУ Дмитрию Владимировичу – тренеру чемпиона мира 2024 года по пара-биатлону Радя Т.М. (Тернопольская область), в размере 12 тысяч гривен
БАБАРУ Борису Борисовичу – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону Вовчинского Г.В. (Винницкая область), в размере 7 тысяч гривен
БЛИЗНЮКОВУ Олегу Юрьевичу – тренеру чемпиона Европы 2024 года по стрельбе из пистолета Дорошенко А.Ю. (Одесская область), в размере 7 тысяч гривен
БОГОДИСТОМУ Николаю Ивановичу – тренеру серебряного призера чемпионата мира 2024 года по каратэ Гайдученко Ю.А. (Полтавская область), в размере 9 тысяч гривен
ВАСИЛЕНКО Наталье Викторовне – тренеру чемпионки мира 2024 года по легкой атлетике Филимошкиной Р.М. (Донецкая область), в размере 12 тысяч гривен
ДЕНИСЮК Анне Афанасьевне – тренеру чемпиона Европы 2024 года по стрельбе из пистолета Денисюка А.Я. (Винницкая область), в размере 3,5 тысячи гривен
ЗАВЕДЕЕВУ Анатолию Анатольевичу – тренеру бронзовой призерки чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону Кононовой О.М. (Киевская область), в размере 7 тысяч гривен
ЗАКЛАДНОМУ Николаю Григорьевичу – тренеру чемпиона Европы 2024 года по настольному теннису Закладного Г.М. (Полтавская область), в размере 7 тысяч гривен
ЗЕМЕЧЕВУ Александру Николаевичу – тренеру чемпионки мира 2024 года по дзюдо Погореловой М.Г. (Донецкая область), в размере 12 тысяч гривен
КАЗАКОВУ Валерию Николаевичу – тренеру серебряного призера чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону Кравчука В.В. (Львовская область), в размере 9 тысяч гривен
КАКОВКИНУ Станиславу Георгиевичу – тренеру чемпионки Европы 2024 года по баскетболу Афанасьевой К.М. (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
КОЧЕНЮКУ Николаю Николаевичу – тренеру чемпиона Европы 2024 года по спортивному ориентированию Федосеенко В.А. (Ивано-Франковская область), в размере 7 тысяч гривен
КОШКАРОВУ Аскольду Юрьевичу – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2024 года по пляжному волейболу Цапкаленко М.М. (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
КРАЙНЕМУ Олегу Юрьевичу – тренеру чемпионки мира 2024 года по пляжному волейболу Рыловой Р.Ю. (г. Киев), в размере 12 тысяч гривен
КУЧЕРЯВОМУ Марцину Антоновичу – тренеру чемпиона мира 2024 года по пара-биатлону Кучерявого С.М. (Винницкая область), в размере 12 тысяч гривен
ЛУКЬЯНЕНКО Виталию Владимировичу – тренеру серебряного призера чемпионата мира 2024 года по пара-биатлону Романюка С.В. (Закарпатская область), в размере 9 тысяч гривен
ЛЮБИМОВОЙ Екатерине Вадимовне – тренеру бронзовой призерки чемпионата мира 2024 года по стрельбе из пистолета Ликовой В.А. (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
МАЛЬКЕВИЧУ Михаилу Викторовичу – тренеру чемпиона мира 2024 года по стрельбе из пистолета Лазебника А.А. (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен
МУСТАФАЕВУ Денису Юрьевичу – тренеру чемпиона Европы 2024 года по пулевой стрельбе Денисюка А.Я. (Винницкая область), в размере 3,5 тысячи гривен
НЕСТЕРЕНКО Андрею Юрьевичу – тренеру чемпионки мира 2024 года по пара-биатлону Ляшенко Л.А. (Харьковская область), в размере 12 тысяч гривен
НЕТЬОРИ Юрию Владиславовичу – тренеру чемпиона Европы 2024 года по баскетболу Кропивянского Е.С. (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
РОМАНКЕВИЧУ Михаилу Яковлевичу – тренеру чемпионки XVII летних Паралимпийских игр 2024 года по дзюдо Николайчик Н.М. (Ровенская область), в размере 15 тысяч гривен
СКВИРСКОМУ Алексею Ивановичу – тренеру чемпионки Европы 2024 года по спортивному ориентированию Ванасаун А.Ю. (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
ТКАЧЕНКО Василию Владимировичу – тренеру чемпионки Европы 2024 года по спортивному ориентированию Мельник Я.А. (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
ТОПЧАНЮКУ Сергею Анатольевичу – тренеру чемпионки мира 2024 года по велосипедному спорту Топчанюк Е.С. (Черновицкая область), в размере 12 тысяч гривен
ТРИГУБУ Александру Ивановичу – тренеру чемпионки Европы 2024 года по настольному теннису Будник Р.В. (г. Киев), в размере 7 тысяч гривен
ФАТЕЕВУ Андрею Андреевичу – тренеру чемпиона мира 2024 года по легкой атлетике Драча С.В. (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен
ФАТЕЕВУ Андрею Юрьевичу – тренеру чемпионки XVII летних Паралимпийских игр 2024 года по пара легкой атлетике Шуляр Ю.П. (Днепропетровская область), в размере 15 тысяч гривен
ХАРЛАМОВОЙ Екатерине Анатольевне – тренеру чемпионки мира 2024 года по дзюдо Кравченко О.Л. (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен
ХАРЛАМОВУ Виталию Владимировичу – тренеру чемпионки мира 2024 года по дзюдо Шостак А.В. (Днепропетровская область), в размере 12 тысяч гривен
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Александру Анатольевичу – тренеру чемпионки Европы 2024 года по баскетболу Броницкой Ю.А. (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен
ЩЕРБАНЮ Антону Александровичу – тренеру чемпиона Европы 2024 года по параплаванию Ванзенко Д.В. (Днепропетровская область), в размере 7 тысяч гривен.
- С вступлением в силу настоящего Указа лицам, указанным в статье 1 настоящего Указа, которым стипендия уже назначена Президентом Украины на определенный срок, в дальнейшем выплачивается стипендия, предусмотренная настоящим Указом.
