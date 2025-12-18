4 тисячі доларів за «квиток» до Молдови — на Одещині викрили схему для ухилянтів

На Одещині ліквідували чергову схему незаконного перетину державного кордону.

На Одещині правоохоронці викрили двох жителів Одеси та Вінниці, які налагодили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб до Молдови. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що зловмисники, діючи узгоджено та у змові з невстановленою особою, підшукали чоловіка мобілізаційного віку, який мав намір незаконно залишити територію України.

За схемою один фігурант забирав «клієнта» в Одесі та доправляв до Вінниці, де інший спільник розміщував його в готелі, а зранку віз до прикордонного населеного пункту для подальшого нелегального перетину кордону пішки.

За свої «послуги» ділки вимагали 4 тисячі доларів США, які мали сплачуватися частинами: 300 доларів - за перевезення до Вінниці, 500 доларів - за доставку до прикордоння, решта коштів - шляхом переказу на криптогаманець.

У ДПСУ додали, що одного зловмисника затримали в Одесі, іншого - у прикордонному районі. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

