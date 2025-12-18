4 тысячи долларов за «билет» в Молдову — в Одесской области разоблачили схему для уклонистов

В Одесской области ликвидировали очередную схему незаконного пересечения государственной границы.

В Одесской области правоохранители разоблачили двух жителей Одессы и Винницы, которые наладили канал незаконной переправки военнообязанных лиц в Молдову. Об этом сообщило Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что злоумышленники, действуя согласованно и в сговоре с неустановленным лицом, подыскали мужчину призывного возраста, который намеревался незаконно покинуть территорию Украины.

По схеме один из фигурантов забирал «клиента» в Одессе и доставлял в Винницу, где другой сообщник размещал его в гостинице, а утром вез в приграничный населенный пункт для дальнейшего нелегального пересечения границы пешком.

За свои «услуги» дельцы требовали 4 тысячи долларов США, которые должны были уплачиваться частями: 300 долларов — за перевозку в Винницу, 500 долларов — за доставку к приграничной зоне, остальные средства — путем перевода на криптокошелек.

В Госпогранслужбе добавили, что одного злоумышленника задержали в Одессе, другого — в приграничном районе. Им сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

