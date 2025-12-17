  1. В Україні

Чи зараховується до страхового стажу перебування на обліку в центрі зайнятості

23:12, 17 грудня 2025
За яких умов період безробіття з отриманням допомоги враховується при обчисленні страхового стажу та пенсії.
Чи зараховується до страхового стажу перебування на обліку в центрі зайнятості
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Період перебування на обліку в центрі зайнятості може зараховуватися до страхового стажу, але лише за певних умов. Пенсійний фонд пояснив, як безробіття впливає на майбутню пенсію.

Згідно з чинним законодавством, до страхового стажу зараховується час, протягом якого особа отримувала допомогу по безробіттю. Йдеться про громадян, які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та фактично отримували відповідні виплати.

До стажу включається:

  • допомога по безробіттю (крім одноразової виплати для відкриття бізнесу);
  • допомога по частковому безробіттю;
  • матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

Окремо в Пенсійному фонді наголошують: до страхового стажу також зараховується період отримання допомоги по частковому безробіттю під час дії карантину, запровадженого через пандемію COVID-19.

Як підтвердити період безробіття

Підтвердження періодів отримання допомоги по безробіттю здійснюється по-різному залежно від часу:

  • до 1 січня 2010 року — на підставі записів у трудовій книжці;
  • з 1 січня 2020 року — за довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Таким чином, якщо людина наразі перебуває на обліку в центрі зайнятості та отримує допомогу по безробіттю, цей період буде зараховано до страхового стажу. При цьому для розрахунку пенсії дохід за цей час враховуватиметься на рівні мінімальної заробітної плати.

Важливе уточнення

У Пенсійному фонді звертають увагу: перебування на обліку в центрі зайнятості без отримання допомоги по безробіттю не зараховується до страхового стажу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила проект звіту, в якому розкритикувала роботу НАЗК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заявляє про системну неефективність НАЗК: перевірки декларацій і моніторинг способу життя правоохоронців та суддів мають формальний характер і не відповідають реальним корупційним ризикам.

Солдат відмовився нести бойове чергування на Куп'янському напрямку та отримав службове обмеження замість тюрми

Обвинувачений замість тюремного строку сплачуватиме 20% доходу державі.

Форс-мажор під час війни: Верховний Суд переглянув підхід до нарахування валютної пені

Воєнний стан і знищення документів не врятували платника податків від штрафних санкцій.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]