Чи зараховується до страхового стажу перебування на обліку в центрі зайнятості

За яких умов період безробіття з отриманням допомоги враховується при обчисленні страхового стажу та пенсії.

Період перебування на обліку в центрі зайнятості може зараховуватися до страхового стажу, але лише за певних умов. Пенсійний фонд пояснив, як безробіття впливає на майбутню пенсію.

Згідно з чинним законодавством, до страхового стажу зараховується час, протягом якого особа отримувала допомогу по безробіттю. Йдеться про громадян, які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та фактично отримували відповідні виплати.

До стажу включається:

допомога по безробіттю (крім одноразової виплати для відкриття бізнесу);

допомога по частковому безробіттю;

матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

Окремо в Пенсійному фонді наголошують: до страхового стажу також зараховується період отримання допомоги по частковому безробіттю під час дії карантину, запровадженого через пандемію COVID-19.

Як підтвердити період безробіття

Підтвердження періодів отримання допомоги по безробіттю здійснюється по-різному залежно від часу:

до 1 січня 2010 року — на підставі записів у трудовій книжці;

з 1 січня 2020 року — за довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Таким чином, якщо людина наразі перебуває на обліку в центрі зайнятості та отримує допомогу по безробіттю, цей період буде зараховано до страхового стажу. При цьому для розрахунку пенсії дохід за цей час враховуватиметься на рівні мінімальної заробітної плати.

Важливе уточнення

У Пенсійному фонді звертають увагу: перебування на обліку в центрі зайнятості без отримання допомоги по безробіттю не зараховується до страхового стажу.

