Засчитывается ли в страховой стаж пребывание на учете в центре занятости

При каких условиях период безработицы с получением пособия учитывается при исчислении страхового стажа и пенсии.

Период пребывания на учете в центре занятости может засчитываться в страховой стаж, но только при определенных условиях. Пенсионный фонд пояснил, как безработица влияет на будущую пенсию.

Согласно действующему законодательству, в страховой стаж засчитывается время, в течение которого лицо получало пособие по безработице. Речь идет о гражданах, которые подлежали общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы и фактически получали соответствующие выплаты.

В стаж включается:

пособие по безработице (кроме единовременной выплаты для открытия бизнеса);

пособие по частичной безработице;

материальная помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.

Отдельно в Пенсионном фонде отмечают: в страховой стаж также засчитывается период получения пособия по частичной безработице во время действия карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

Как подтвердить период безработицы

Подтверждение периодов получения пособия по безработице осуществляется по-разному в зависимости от времени:

до 1 января 2010 года — на основании записей в трудовой книжке;

с 1 января 2020 года — по справке из базы данных реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Таким образом, если человек в настоящее время состоит на учете в центре занятости и получает пособие по безработице, этот период будет засчитан в страховой стаж. При этом для расчета пенсии доход за это время будет учитываться на уровне минимальной заработной платы.

Важное уточнение

В Пенсионном фонде обращают внимание: пребывание на учете в центре занятости без получения пособия по безработице не засчитывается в страховой стаж.

