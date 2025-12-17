Засчитывается ли в страховой стаж пребывание на учете в центре занятости
Период пребывания на учете в центре занятости может засчитываться в страховой стаж, но только при определенных условиях. Пенсионный фонд пояснил, как безработица влияет на будущую пенсию.
Согласно действующему законодательству, в страховой стаж засчитывается время, в течение которого лицо получало пособие по безработице. Речь идет о гражданах, которые подлежали общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы и фактически получали соответствующие выплаты.
В стаж включается:
- пособие по безработице (кроме единовременной выплаты для открытия бизнеса);
- пособие по частичной безработице;
- материальная помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.
Отдельно в Пенсионном фонде отмечают: в страховой стаж также засчитывается период получения пособия по частичной безработице во время действия карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.
Как подтвердить период безработицы
Подтверждение периодов получения пособия по безработице осуществляется по-разному в зависимости от времени:
- до 1 января 2010 года — на основании записей в трудовой книжке;
- с 1 января 2020 года — по справке из базы данных реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Таким образом, если человек в настоящее время состоит на учете в центре занятости и получает пособие по безработице, этот период будет засчитан в страховой стаж. При этом для расчета пенсии доход за это время будет учитываться на уровне минимальной заработной платы.
Важное уточнение
В Пенсионном фонде обращают внимание: пребывание на учете в центре занятости без получения пособия по безработице не засчитывается в страховой стаж.
