  1. В Украине

Засчитывается ли в страховой стаж пребывание на учете в центре занятости

23:12, 17 декабря 2025
При каких условиях период безработицы с получением пособия учитывается при исчислении страхового стажа и пенсии.
Засчитывается ли в страховой стаж пребывание на учете в центре занятости
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Период пребывания на учете в центре занятости может засчитываться в страховой стаж, но только при определенных условиях. Пенсионный фонд пояснил, как безработица влияет на будущую пенсию.

Согласно действующему законодательству, в страховой стаж засчитывается время, в течение которого лицо получало пособие по безработице. Речь идет о гражданах, которые подлежали общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы и фактически получали соответствующие выплаты.

В стаж включается:

  • пособие по безработице (кроме единовременной выплаты для открытия бизнеса);
  • пособие по частичной безработице;
  • материальная помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.

Отдельно в Пенсионном фонде отмечают: в страховой стаж также засчитывается период получения пособия по частичной безработице во время действия карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

Как подтвердить период безработицы

Подтверждение периодов получения пособия по безработице осуществляется по-разному в зависимости от времени:

  • до 1 января 2010 года — на основании записей в трудовой книжке;
  • с 1 января 2020 года — по справке из базы данных реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Таким образом, если человек в настоящее время состоит на учете в центре занятости и получает пособие по безработице, этот период будет засчитан в страховой стаж. При этом для расчета пенсии доход за это время будет учитываться на уровне минимальной заработной платы.

Важное уточнение

В Пенсионном фонде обращают внимание: пребывание на учете в центре занятости без получения пособия по безработице не засчитывается в страховой стаж.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]