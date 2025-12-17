  1. В Україні

Як допомогти безпритульним тваринам взимку — поради

23:48, 17 грудня 2025
У департаменті КМДА зазначили, що найкращий спосіб допомогти тваринам взимку — прихистити їх або взяти на перетримку.
Як допомогти безпритульним тваринам взимку — поради
Морози, вітер і сніг ускладнюють пошук їжі та теплого місця для відпочинку, тому навіть невелика підтримка з боку людей може допомогти тварині пережити холоди. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА дав кілька порад, як можна підтримати пухнастиків узимку.

▪️  залишайте в доступних місцях поживний корм і теплу воду. Найкраще підходить сухий корм, який не замерзає, або тепла каша. Обов’язково подбайте про доступ до води та періодично змінюйте воду, щоб вона не замерзала;

▪️  залишайте можливість тваринам зігрітися у теплому приміщенні. Це може бути під’їзд будинку або підвальне приміщення. Також можна створити імпровізоване тепле укриття: підійде звичайна коробка, зовні обмотана скотчем для захисту від вологи та вітру, а всередині застелена теплими речами;

▪️ тварини часто ховаються під капотом авто, під арками коліс або у вихлопній трубі, щоб зігрітися. Перед тим як заводити машину, проведіть візуальний огляд та спробуйте витягнути тварину самостійно.

▪️ якщо бачите ослаблену чи поранену тварину, зверніться до Служби «Зоодопомога» комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

«Та найкращий спосіб допомогти тваринам взимку — прихистити їх або взяти на перетримку. Особливо зараз, коли тварини змушені не лише рятуватися від холоду, а й ховатися від вибухів та гучних звуків. Тимчасовий або постійний дім може стати для них шансом на безпеку й спокій», йдеться у повідомленні.

Прихистити тварину можна будь-де, зокрема також у локаціях за адресами:

▪️  вул. Героїв Енергетиків, 5а (Троєщина);

▪️  Центр адопції тварин на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, пав. 16.

