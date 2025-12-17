Как помочь бездомным животным зимой — советы

В департаменте КГГА отметили, что лучший способ помочь животным зимой — приютить их или взять на передержку.

Морозы, ветер и снег усложняют поиск пищи и теплого места для отдыха, поэтому даже небольшая поддержка со стороны людей может помочь животному пережить холода. Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА дал несколько советов, как можно поддержать пушистиков зимой.

▪️ оставляйте в доступных местах питательный корм и теплую воду. Лучше всего подходит сухой корм, который не замерзает, или теплая каша. Обязательно обеспечьте доступ к воде и периодически меняйте ее, чтобы она не замерзала;

▪️ оставляйте животным возможность согреться в теплом помещении. Это может быть подъезд дома или подвальное помещение. Также можно создать импровизированное теплое укрытие: подойдет обычная коробка, снаружи обмотанная скотчем для защиты от влаги и ветра, а внутри застеленная теплыми вещами;

▪️ животные часто прячутся под капотом автомобиля, под колесными арками или в выхлопной трубе, чтобы согреться. Перед тем как заводить машину, проведите визуальный осмотр и попробуйте самостоятельно достать животное;

▪️ если видите ослабленное или раненое животное, обратитесь в Службу «Зоодопомощь» коммунального предприятия «Киевская городская больница ветеринарной медицины».

«Но лучший способ помочь животным зимой — приютить их или взять на передержку. Особенно сейчас, когда животные вынуждены не только спасаться от холода, но и прятаться от взрывов и громких звуков. Временный или постоянный дом может стать для них шансом на безопасность и покой», — говорится в сообщении.

Приютить животное можно в разных местах, в том числе по адресам:

▪️ ул. Героев Энергетиков, 5а (Троещина);

▪️ Центр адопции животных на ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, пав. 16.

