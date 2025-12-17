  1. В Україні

Харківський окружний адмінсуд повідомив про зміну поштового індексу

21:15, 17 грудня 2025
Під час листування з Харківським окружним адміністративним судом треба використовувати новий індекс.
Фото: pravda.com.ua
Харківський окружний адміністративний суд повідомив, що змінився поштовий індекс суду.

«Звертаємо увагу учасників судових проваджень, органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян на необхідність використання нового поштового індексу 61700 під час листування з Харківським окружним адміністративним судом», - заявили у суді.

суд Харків

