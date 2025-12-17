Харьковский окружной админсуд сообщил об изменении почтового индекса
21:15, 17 декабря 2025
При переписке с Харьковским окружным административным судом необходимо использовать новый индекс.
Фото: pravda.com.ua
Харьковский окружной административный суд сообщил, что изменился почтовый индекс суда.
«Обращаем внимание участников судебных производств, органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и граждан на необходимость использования нового почтового индекса 61700 при переписке с Харьковским окружным административным судом», — заявили в суде.
