В Україні оновили перелік товарів, які підпадають під антидемпінгові заходи

З 45 дня після публікації повідомлення набирають чинності нові вимоги щодо документального підтвердження походження товарів.

Державна митна служба України повідомила про оновлення переліку товарів, які можуть підпадати під антидемпінгові заходи. Згідно з повідомленням, через 45 днів після оприлюднення на офіційному вебпорталі Держмитслужби починається застосування вимог законодавства щодо подання документів на окремі товари, включені до переліку.

До переліку додано підкатегорію 7210 70 80 00 за УКТЗЕД — плоский прокат з вуглецевої сталі, плакований, з гальванічним або іншим покриттям, походженням із Польщі.

У разі встановлення митними органами фактів підробки документів про походження товарів або надання недостовірної інформації щодо країни походження, декларант, уповноважена ним особа або перевізник зобов’язані надати:

документи, що підтверджують якісні характеристики товару;

відомості про маршрут постачання товару від виробника до підприємства.

Документи можуть подаватися митному органу як у електронній, так і у паперовій формі.

