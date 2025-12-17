  1. В Украине

В Украине обновили перечень товаров, подпадающих под антидемпинговые меры

22:18, 17 декабря 2025
Через 45 дней после публикации сообщения вступают в силу новые требования по документальному подтверждению происхождения товаров.
В Украине обновили перечень товаров, подпадающих под антидемпинговые меры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная таможенная служба Украины сообщила об обновлении перечня товаров, которые могут подпадать под антидемпинговые меры. Согласно сообщению, через 45 дней после обнародования на официальном веб-портале Гостаможслужбы начинается применение требований законодательства о представлении документов на отдельные товары, включенные в перечень.

В перечень добавлена подкатегория 7210 70 80 00 по УКТЗЕД — плоский прокат из углеродистой стали, плакированный, с гальваническим или другим покрытием, происхождением из Польши.

В случае установления таможенными органами фактов подделки документов о происхождении товаров или предоставления недостоверной информации о стране происхождения, декларант, уполномоченное им лицо или перевозчик обязаны предоставить:

  • документы, подтверждающие качественные характеристики товара;
  • сведения о маршруте поставки товара от производителя до предприятия.

Документы могут подаваться таможенному органу как в электронной, так и в бумажной форме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша Украина таможня

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]