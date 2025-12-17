В Украине обновили перечень товаров, подпадающих под антидемпинговые меры

Через 45 дней после публикации сообщения вступают в силу новые требования по документальному подтверждению происхождения товаров.

Государственная таможенная служба Украины сообщила об обновлении перечня товаров, которые могут подпадать под антидемпинговые меры. Согласно сообщению, через 45 дней после обнародования на официальном веб-портале Гостаможслужбы начинается применение требований законодательства о представлении документов на отдельные товары, включенные в перечень.

В перечень добавлена подкатегория 7210 70 80 00 по УКТЗЕД — плоский прокат из углеродистой стали, плакированный, с гальваническим или другим покрытием, происхождением из Польши.

В случае установления таможенными органами фактов подделки документов о происхождении товаров или предоставления недостоверной информации о стране происхождения, декларант, уполномоченное им лицо или перевозчик обязаны предоставить:

документы, подтверждающие качественные характеристики товара;

сведения о маршруте поставки товара от производителя до предприятия.

Документы могут подаваться таможенному органу как в электронной, так и в бумажной форме.

