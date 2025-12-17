Які продукти варто купити до Нового року вже зараз, а які — в останні дні: повний гід покупок

Як правильно спланувати новорічні покупки, щоб заощадити гроші, уникнути черг і зберегти максимальну свіжість продуктів до святкового столу.

До Нового року залишається все менше часу, а передсвяткові ціни в магазинах уже починають зростати. Саме зараз — оптимальний момент, щоб частину покупок зробити заздалегідь і не витрачати останні дні грудня в чергах та стресі.

Що варто купити до Нового року вже зараз, а з чим краще не поспішати, щоб заощадити гроші й зберегти якість продуктів — розповідає ТСН.

Що варто купити вже зараз: товари без ризику зберігання

Найбезпечніша категорія — продукти та речі, які добре зберігаються і традиційно дорожчають ближче до свят.

Напої до новорічного столу

Алкоголь і напої — перші в списку:

шампанське та ігристі вина;

вино, міцний алкоголь;

соки, газована та мінеральна вода.

Зберігати їх достатньо у темному прохолодному місці.

Консерви, бакалія та основа салатів

Саме зараз доцільно купувати:

зелений горошок, кукурудзу, оливки, маслини;

рибні консерви, ананаси;

борошно, цукор, олію, оцет, спеції.

Ці продукти мають тривалий термін придатності і стабільно зростають у ціні наприкінці грудня.

Солодощі, горіхи та сухофрукти

До святкового столу та подарунків:

коробкові цукерки та шоколад;

мигдаль, фундук, волоські горіхи;

родзинки, курага, чорнослив, цукати.

Сири та непродовольчі покупки

Тверді й напівтверді сири (пармезан, гауда, чеддер) можна сміливо купувати зараз і зберігати в холодильнику, загорнувши у пергамент.

Також саме час:

купити новорічні подарунки;

запастися пакуванням для них;

перевірити та докупити батарейки, свічки, гірлянди;

придбати засоби для прибирання та одноразовий посуд.

Що купувати ближче до свята, але не в останній момент

Ці продукти можна купувати зараз лише за умови заморозки.

М’ясо, риба та морепродукти

Якщо бачите вигідні пропозиції:

розділіть м’ясо й рибу на порції;

одразу заморозьте;

розморожуйте за 1–2 дні до приготування.

Це ж ідеальний час для домашніх напівфабрикатів — котлет, пельменів, вареників, а також для закупівлі заморожених креветок і мідій.

Овочі тривалого зберігання

Картопля, морква, буряк, цибуля та часник добре зберігаються і їх вигідно купувати заздалегідь, щоб уникнути дефіциту та цінових стрибків наприкінці місяця.

Що краще залишити на сам кінець грудня

Деякі покупки не варто робити раніше, щоб святковий стіл був справді свіжим.

Купувати ближче до Нового року:

свіже м’ясо та рибу без заморозки;

зелень, салатне листя;

огірки, помідори, цитрусові, банани;

ковбасні та сирокопчені нарізки;

хліб, випічку;

молоко, вершки, сметану, майонез і соуси.

Чому варто планувати покупки вже зараз

Такий підхід дозволяє:

уникнути ажіотажу в магазинах;

заощадити бюджет;

зменшити передсвятковий стрес;

зустріти Новий 2026 рік у спокійній атмосфері.

Головне правило — розділити покупки за терміном зберігання, а не відкладати все на останні дні. Саме так підготовка до свята стає приємною, а не виснажливою.

