Какие продукты стоит купить к Новому году уже сейчас, а какие — в последние дни: полный гид покупок
До Нового года остается все меньше времени, а предпраздничные цены в магазинах уже начинают расти. Именно сейчас — оптимальный момент, чтобы часть покупок сделать заранее и не тратить последние дни декабря в очередях и стрессе.
Что стоит купить к Новому году уже сейчас, а с чем лучше не спешить, чтобы сэкономить деньги и сохранить качество продуктов — рассказывает ТСН.
Что стоит купить уже сейчас: товары без риска хранения
Самая безопасная категория — продукты и вещи, которые хорошо хранятся и традиционно дорожают ближе к праздникам.
Напитки к новогоднему столу
Алкоголь и напитки — первые в списке:
- шампанское и игристые вина;
- вино, крепкий алкоголь;
- соки, газированная и минеральная вода.
Хранить их достаточно в темном прохладном месте.
Консервы, бакалея и основа салатов
Именно сейчас целесообразно покупать:
- зеленый горошек, кукурузу, оливки, маслины;
- рыбные консервы, ананасы;
- муку, сахар, масло, уксус, специи.
Эти продукты имеют длительный срок годности и стабильно растут в цене в конце декабря.
Сладости, орехи и сухофрукты
К праздничному столу и подаркам:
- коробочные конфеты и шоколад;
- миндаль, фундук, грецкие орехи;
- изюм, курага, чернослив, цукаты.
Сыры и непродовольственные покупки
Твердые и полутвердые сыры (пармезан, гауда, чеддер) можно смело покупать сейчас и хранить в холодильнике, завернув в пергамент.
Также самое время:
- купить новогодние подарки;
- запастись упаковкой для них;
- проверить и докупить батарейки, свечи, гирлянды;
- приобрести средства для уборки и одноразовую посуду.
Что покупать ближе к празднику, но не в последний момент
Эти продукты можно покупать сейчас только при условии заморозки.
Мясо, рыба и морепродукты
Если видите выгодные предложения:
- разделите мясо и рыбу на порции;
- сразу заморозьте;
- размораживайте за 1–2 дня до приготовления.
Это же идеальное время для домашних полуфабрикатов — котлет, пельменей, вареников, а также для закупки замороженных креветок и мидий.
Овощи длительного хранения
Картофель, морковь, свекла, лук и чеснок хорошо хранятся, и их выгодно покупать заранее, чтобы избежать дефицита и ценовых скачков в конце месяца.
Что лучше оставить на самый конец декабря
Некоторые покупки не стоит делать раньше, чтобы праздничный стол был действительно свежим.
Покупать ближе к Новому году:
- свежее мясо и рыбу без заморозки;
- зелень, салатные листья;
- огурцы, помидоры, цитрусовые, бананы;
- колбасные и сырокопченые нарезки;
- хлеб, выпечку;
- молоко, сливки, сметану, майонез и соусы.
Почему стоит планировать покупки уже сейчас
Такой подход позволяет:
- избежать ажиотажа в магазинах;
- сэкономить бюджет;
- снизить предпраздничный стресс;
- встретить Новый 2026 год в спокойной атмосфере.
Главное правило — разделить покупки по сроку хранения, а не откладывать все на последние дни. Именно так подготовка к празднику становится приятной, а не изнурительной.
