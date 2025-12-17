  1. Общество

Какие продукты стоит купить к Новому году уже сейчас, а какие — в последние дни: полный гид покупок

22:36, 17 декабря 2025
Как правильно спланировать новогодние покупки, чтобы сэкономить деньги, избежать очередей и сохранить максимальную свежесть продуктов к праздничному столу.
Какие продукты стоит купить к Новому году уже сейчас, а какие — в последние дни: полный гид покупок
До Нового года остается все меньше времени, а предпраздничные цены в магазинах уже начинают расти. Именно сейчас — оптимальный момент, чтобы часть покупок сделать заранее и не тратить последние дни декабря в очередях и стрессе.

Что стоит купить к Новому году уже сейчас, а с чем лучше не спешить, чтобы сэкономить деньги и сохранить качество продуктов — рассказывает ТСН.

Что стоит купить уже сейчас: товары без риска хранения

Самая безопасная категория — продукты и вещи, которые хорошо хранятся и традиционно дорожают ближе к праздникам.

Напитки к новогоднему столу

Алкоголь и напитки — первые в списке:

  • шампанское и игристые вина;
  • вино, крепкий алкоголь;
  • соки, газированная и минеральная вода.

Хранить их достаточно в темном прохладном месте.

Консервы, бакалея и основа салатов

Именно сейчас целесообразно покупать:

  • зеленый горошек, кукурузу, оливки, маслины;
  • рыбные консервы, ананасы;
  • муку, сахар, масло, уксус, специи.

Эти продукты имеют длительный срок годности и стабильно растут в цене в конце декабря.

Сладости, орехи и сухофрукты

К праздничному столу и подаркам:

  • коробочные конфеты и шоколад;
  • миндаль, фундук, грецкие орехи;
  • изюм, курага, чернослив, цукаты.

Сыры и непродовольственные покупки

Твердые и полутвердые сыры (пармезан, гауда, чеддер) можно смело покупать сейчас и хранить в холодильнике, завернув в пергамент.

Также самое время:

  • купить новогодние подарки;
  • запастись упаковкой для них;
  • проверить и докупить батарейки, свечи, гирлянды;
  • приобрести средства для уборки и одноразовую посуду.

Что покупать ближе к празднику, но не в последний момент

Эти продукты можно покупать сейчас только при условии заморозки.

Мясо, рыба и морепродукты

Если видите выгодные предложения:

  • разделите мясо и рыбу на порции;
  • сразу заморозьте;
  • размораживайте за 1–2 дня до приготовления.

Это же идеальное время для домашних полуфабрикатов — котлет, пельменей, вареников, а также для закупки замороженных креветок и мидий.

Овощи длительного хранения

Картофель, морковь, свекла, лук и чеснок хорошо хранятся, и их выгодно покупать заранее, чтобы избежать дефицита и ценовых скачков в конце месяца.

Что лучше оставить на самый конец декабря

Некоторые покупки не стоит делать раньше, чтобы праздничный стол был действительно свежим.

Покупать ближе к Новому году:

  • свежее мясо и рыбу без заморозки;
  • зелень, салатные листья;
  • огурцы, помидоры, цитрусовые, бананы;
  • колбасные и сырокопченые нарезки;
  • хлеб, выпечку;
  • молоко, сливки, сметану, майонез и соусы.

Почему стоит планировать покупки уже сейчас

Такой подход позволяет:

  • избежать ажиотажа в магазинах;
  • сэкономить бюджет;
  • снизить предпраздничный стресс;
  • встретить Новый 2026 год в спокойной атмосфере.

Главное правило — разделить покупки по сроку хранения, а не откладывать все на последние дни. Именно так подготовка к празднику становится приятной, а не изнурительной.

