Міноборони вперше закупить ДНК-набори для військовослужбовців ЗСУ

21:33, 17 грудня 2025
ДОТ планує придбати 150 тисяч систем для формування геномного реєстру військових.
Фото: mod.gov.ua
«Державний оператор тилу» Міноборони вперше розпочинає закупівлю систем для відбору біологічних зразків у військовослужбовців Збройних Сил України. Йдеться про ДНК-набори, які використовуються для ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти та встановлення осіб невпізнаних тіл. Про це розповіли в оборонному відомстві.

У межах закупівлі планується придбати 150 тисяч комплектів на загальну суму 37,8 млн гривень. Закуплені системи застосовуватимуться для відбору біологічних зразків із подальшим формуванням геномного реєстру військовослужбовців.

У Міноборони зазначають, що створення такого реєстру є критично важливим в умовах воєнного стану, оскільки дозволяє суттєво скоротити строки ідентифікації та забезпечити юридично підтверджені результати для родин захисників.

Геномна інформація зберігатиметься відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» — у спеціально облаштованих умовах із гарантіями захисту, цілісності та довготривалого збереження даних.

У відомстві також повідомили, що ДНК-набори відповідають сучасним стандартам безпеки та якості, забезпечують стандартизований і простий процес забору матеріалу, придатні для транспортування та тривалого зберігання, а отримані результати мають повну юридичну силу.

Системний збір біологічних зразків є поширеною міжнародною практикою і застосовується в більшості країн як базовий механізм точної та своєчасної ідентифікації військових. Генетична експертиза також відіграє важливу роль у документуванні подій війни, збереженні історичної пам’яті та посиленні державної системи обліку й ідентифікації.

