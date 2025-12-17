  1. В Украине

Минобороны впервые закупит ДНК-наборы для военнослужащих ВСУ

21:33, 17 декабря 2025
ДОТ планирует приобрести 150 тысяч систем для формирования геномного реестра военных.
Фото: mod.gov.ua
«Государственный оператор тыла» Минобороны впервые начинает закупку систем для отбора биологических образцов у военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Речь идет о ДНК-наборах, которые используются для идентификации погибших, розыска пропавших без вести и установления личностей неопознанных тел. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В рамках закупки планируется приобрести 150 тысяч комплектов на общую сумму 37,8 млн гривен. Закупленные системы будут применяться для отбора биологических образцов с последующим формированием геномного реестра военнослужащих.

В Минобороны отмечают, что создание такого реестра является критически важным в условиях военного положения, поскольку позволяет существенно сократить сроки идентификации и обеспечить юридически подтвержденные результаты для семей защитников.

Геномная информация будет храниться в соответствии с требованиями Закона Украины «О государственной регистрации геномной информации человека» — в специально оборудованных условиях с гарантиями защиты, целостности и долгосрочного хранения данных.

В ведомстве также сообщили, что ДНК-наборы соответствуют современным стандартам безопасности и качества, обеспечивают стандартизированный и простой процесс забора материала, пригодны для транспортировки и длительного хранения, а полученные результаты имеют полную юридическую силу.

Системный сбор биологических образцов является распространенной международной практикой и применяется в большинстве стран в качестве базового механизма точной и своевременной идентификации военнослужащих. Генетическая экспертиза также играет важную роль в документировании событий войны, сохранении исторической памяти и укреплении государственной системы учета и идентификации.

ВСУ военные Минобороны

