Рада підтримала законопроєкт про оцінку ефективності роботи митних органів за KPI

Верховна Рада 17 грудня прийняла за основу законопроєкт 12360, який запроваджує процедуру оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів. «За» проголосувало 234 народних депутатів.

Передбачається як внутрішня, так і зовнішня оцінка діяльності митних органів з використанням ключових показників ефективності.

Як вказують у парламенті, законопроєкт розроблено з метою запровадження процедури оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів з метою отримання інформації стосовно досягнення цілей державної митної політики, підвищення ефективності та результативності діяльності митних органів, оптимізації процесів прийняття управлінських рішень, покращення процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також удосконалення системи та структури митних органів, що дозволить:

здійснювати моніторинг та оцінку реформ в митній сфері;

визначати існуючі недоліки в діяльності митних органів та пріоритетні питання в митній сфері, які потребують першочергового вирішення;

забезпечувати прийняття уповноваженими органами державної влади обґрунтованих управлінських рішень з митних питань, ефективність витрачання

публічних ресурсів, а також підвищити якість державного управління в митній сфері.

Проєктом Закону пропонується доповнити Митний кодекс України новою статтею 544-1 та врегулювати процедуру проведення оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів.

Також законопроєктом передбачається, що Кабінет Міністрів забезпечить:

визначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, ключових показників ефективності та результативності діяльності митних органів з урахуванням вимог цього Закону та механізму вимірювання ефективності діяльності митних органів, розробленого Всесвітньою митною організацією (WCO Performance Measurement Mechanism);

проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, внутрішньої оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів відповідно до положень цього Закону вперше не пізніше першого півріччя 2026 року.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань податкової політики рекомендував прийняти законопроєкти 12359 та 12360 про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо оцінки ефективності та результативності діяльності податкових і митних органів в першому читанні.

Законопроєктами пропонується запровадити оцінку ефективності та результативності діяльності податкових та митних органів з метою підвищення прозорості та підзвітності податкових та митних органів, оптимізації процесів прийняття управлінських рішень, усунення недоліків у діяльності.

Як зазначив голова Комітету Данило Гетманцев, така оцінка буде проводитися на підставі KPI, які будуть визначитися Мінфіном та оприлюднюватися на офіційних вебсайтах ДПС та Держмитслужби.

Раніше Данило Гетманцев та співавтори наголошували, що існуючий спосіб вимірювання ефективності діяльності податкових органів шляхом вимірювання збільшення обсягів надходжень до бюджету не відповідає сучасній практиці і методології оцінки ефективності діяльності податкових органів у розвинених країнах світу.

За результатами оцінки ДПС та Держмитслужба будуть складати звіти, які підлягають оприлюдненню на вебсайтах цих органів.

Проектом щодо встановлення KPI для податкової пропонується:

визначення поняття «ключовий показник діяльності податкових органів» (KPI) та встановлення вимог до KPI;

визначення поняття «податковий розрив» (tax gap) та запровадження щорічного обчислення і оприлюднення цього показника;

запровадження рекомендованої МВФ класифікації KPI для ДПС на стратегічні (строком більш ніж на один рік) та операційні (щорічні);

встановлення взаємозв’язку між індивідуальним оцінюванням службової діяльності посадової особи та оцінкою діяльності ДПС;

врегулювання порядку щоквартального оприлюднення інформації про виконання KPI для ДПС;

першим звітним періодом для оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів має стати 2025 рік, а з метою врахування кращих міжнародних практик (TADAT) та рекомендацій міжнародних організацій (МВФ, ОЕСР) проектом закону пропонується перелік рекомендованих для встановлення KPI для ДПС.

Проектом щодо встановлення KPI для митниці пропонується:

визначити види оцінки – внутрішня (проводиться Держмитслужбою на підставі KPI, розроблених Мінфіном), та зовнішня (проводиться незалежними експертами, що визначаються КМУ за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій);

визначити, що внутрішній оцінці підлягають такі напрями діяльності митниці:

створення сприятливих умов для полегшення торгівлі та розвитку конкуренції;

адміністрування митних платежів;

захист суспільства, громадського здоров’я і безпеки навколишнього природного середовища та боротьба з незаконним переміщенням наркотичних засобів та зброї;

організаційний розвиток діяльності митних органів;

Мінфіну рекомендується врахувати механізм вимірювання ефективності діяльності митних адміністрацій (WCO Performance Measurement Mechanism), розроблений Всесвітньою митною організацією при визначенні KPI для митниці.

