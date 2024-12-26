Оцінка роботи податківців не буде залежати лише від зібраних податків – Данило Гетманцев вніс законопроект

Перелік та методику розрахунку ключових показників діяльності податкових органів затверджуватиме Міністерство фінансів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев разом з колегами зареєстрував законопроект 12359 про внесення змін до Податкового кодексу щодо оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів.

Як зазначають ініціатори проекту, при зусиллях МВФ, Єврокомісії, Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) та інших було створено TADAT (the Tax Administration Diagnostic Assessment Tool), що є інструментом для проведення оцінки ефективності системи адміністрування податків у будь-якій країні.

У 2018 році в Україні також було проведено незалежну оцінку за методологією TADAT.

Разом з тим, як держава, так і платники податків потребують систематичного інформування щодо ефективності діяльності податкових органів, а також відслідковування їх прогресу у динаміці. Тож, необхідно запровадити дієвий механізм періодичної оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів, що дозволить оцінювати діяльність податкових органів на постійній основі.

МВФ рекомендує здійснювати оцінку ефективності діяльності податкових органів на стратегічному, операційному та індивідуальному рівнях.

У діяльності податкових органів оцінювання ефективності на індивідуальному рівні представлено у вигляді оцінювання результатів службової діяльності відповідно до статті 44 Закону «Про державну службу».

Однак на практиці індивідуальне оцінювання відбувається без належного аналізу взаємозв’язку зі стратегічними та операційними планами розвитку Державної податкової служби. Натомість кращі міжнародні практики передбачають, що між рівнями показників ефективності має бути чіткий і вимірюваний взаємозв’язок з урахуванням відповідної ієрархії.

Також Данило Гетманцев та співавтори наголошують, що існуючий спосіб вимірювання ефективності діяльності податкових органів шляхом вимірювання збільшення обсягів надходжень до бюджету не відповідає сучасній практиці і методології оцінки ефективності діяльності податкових органів у розвинених країнах світу.

По-перше, оцінка дотримання податкового законодавства потребує більш глобального підходу, зокрема шляхом аналізу такого показника як tax gap (податковий розрив у дотриманні податкового законодавства).

По-друге, еволюція відносин між контролюючими органами та платниками податків спонукає до пошуку нових критеріїв та напрямків для вимірювання ефективності виконання податковими органами таких нових функцій як комплаєнс та сервісне обслуговування платників податків.

Отже, законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу шляхом визначення нових понять у статті 14 та доповнення розділу XVIII-1 Податкового кодексу новою статтею 346-2 з метою запровадження оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів.

Пропонованими змінами, зокрема, передбачається:

визначення поняття «ключовий показник діяльності податкових органів» із зазначенням, що такий показник (key performance indicators, KPI) має бути кількісно вимірюваним, що є важливою умовою для проведення дієвої та інформативної оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів;

визначення поняття «податковий розрив» та створення передумов для запровадження щорічного обчислення цього показника і оприлюднення відповідної інформації;

визначення мети і правових засад для оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів. Передбачається, що порядок оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів, перелік та методика розрахунку ключових показників діяльності податкових органів затверджуватиме Міністерство фінансів;

встановлення вимог до ключових показників діяльності податкових органів, а також визначення їх видів:

стратегічні ключові показники покликані сприяти оцінці ефективності та результативності діяльності податкових органів щодо здійснення комплаєнсу на основі цільових значень, які підлягають оцінці за період довше, ніж один рік;

операційні ключові показники покликані сприяти оцінці ефективності та результативності діяльності податкових органів на щорічній основі. При цьому цільові значення для операційних ключових показників Міністерство фінансів повинне буде встановлювати щорічно у строк до 30 листопада для врахування встановлених цільових значень при встановленні завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості, що визначаються з метою оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб податкових органів відповідно до статті 44 Закону «Про державну службу»;

врегулювання порядку звітування та оприлюднення інформації щодо ступеня дотримання цільових значень для ключових показників та звіту за результатами оцінки податкових органів:

щоквартальне оприлюднення інформації про ступінь досягнення цільових значень для операційних ключових показників діяльності податкових органів;

окрім того, щорічно у строк до 1 березня Державна податкова служба України публікуватиме узагальнений звіт про результати оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів, який включатиме інформацію про ступінь досягнення встановлених цільових значень для ключових показників діяльності податкових органів за звітний період, основні дані, отримані у процесі оцінки, результати їх аналізу та вплив на досягнення встановлених цільових значень, а також виявлені недоліки, їх причини та шляхи усунення, у тому числі з урахуванням аналізу динаміки ступеня досягнення цільових значень для ключових показників діяльності податкових органів за попередні періоди.

Проект закону передбачає, що першим звітним періодом для оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів має стати 2025 рік, а також визначаються рекомендовані для встановлення ключові показники діяльності податкових органів.

Автор: Наталя Мамченко

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