Оцінка роботи податківців не буде залежати лише від зібраних податків – Данило Гетманцев вніс законопроект

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев разом з колегами зареєстрував законопроект 12359 про внесення змін до Податкового кодексу щодо оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів.
Як зазначають ініціатори проекту, при зусиллях МВФ, Єврокомісії, Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) та інших було створено TADAT (the Tax Administration Diagnostic Assessment Tool), що є інструментом для проведення оцінки ефективності системи адміністрування податків у будь-якій країні.
У 2018 році в Україні також було проведено незалежну оцінку за методологією TADAT.
Разом з тим, як держава, так і платники податків потребують систематичного інформування щодо ефективності діяльності податкових органів, а також відслідковування їх прогресу у динаміці. Тож, необхідно запровадити дієвий механізм періодичної оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів, що дозволить оцінювати діяльність податкових органів на постійній основі.
МВФ рекомендує здійснювати оцінку ефективності діяльності податкових органів на стратегічному, операційному та індивідуальному рівнях.
У діяльності податкових органів оцінювання ефективності на індивідуальному рівні представлено у вигляді оцінювання результатів службової діяльності відповідно до статті 44 Закону «Про державну службу».
Однак на практиці індивідуальне оцінювання відбувається без належного аналізу взаємозв’язку зі стратегічними та операційними планами розвитку Державної податкової служби. Натомість кращі міжнародні практики передбачають, що між рівнями показників ефективності має бути чіткий і вимірюваний взаємозв’язок з урахуванням відповідної ієрархії.
Також Данило Гетманцев та співавтори наголошують, що існуючий спосіб вимірювання ефективності діяльності податкових органів шляхом вимірювання збільшення обсягів надходжень до бюджету не відповідає сучасній практиці і методології оцінки ефективності діяльності податкових органів у розвинених країнах світу.
По-перше, оцінка дотримання податкового законодавства потребує більш глобального підходу, зокрема шляхом аналізу такого показника як tax gap (податковий розрив у дотриманні податкового законодавства).
По-друге, еволюція відносин між контролюючими органами та платниками податків спонукає до пошуку нових критеріїв та напрямків для вимірювання ефективності виконання податковими органами таких нових функцій як комплаєнс та сервісне обслуговування платників податків.
Отже, законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу шляхом визначення нових понять у статті 14 та доповнення розділу XVIII-1 Податкового кодексу новою статтею 346-2 з метою запровадження оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів.
Пропонованими змінами, зокрема, передбачається:
Проект закону передбачає, що першим звітним періодом для оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів має стати 2025 рік, а також визначаються рекомендовані для встановлення ключові показники діяльності податкових органів.
Автор: Наталя Мамченко
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