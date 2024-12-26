Оценка работы налоговиков не будет зависеть только от собранных налогов – Даниил Гетманцев внес законопроект

Список и методика расчета ключевых показателей деятельности налоговых органов будет утверждать Министерство финансов.

Председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев вместе с коллегами зарегистрировал законопроект 12359 о внесении изменений в Налоговый кодекс об оценке эффективности и результативности деятельности налоговых органов.

Как отмечают инициаторы проекта, при усилиях МВФ, Еврокомиссии, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и других был создан TADAT (The Tax Administration Diagnostic Assessment Tool), являющийся инструментом для оценки эффективности системы администрирования налогов в любой стране.

В 2018 году в Украине также была проведена независимая оценка по методологии TADAT.

Вместе с тем, как государство, так и налогоплательщики нуждаются в систематическом информировании об эффективности деятельности налоговых органов, а также отслеживании их прогресса в динамике. Следовательно, необходимо ввести действенный механизм периодической оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов, что позволит оценивать деятельность налоговых органов на постоянной основе.

МВФ рекомендует проводить оценку эффективности деятельности налоговых органов на стратегическом, операционном и индивидуальном уровнях.

В деятельности налоговых органов оценка эффективности на индивидуальном уровне представлена ​​в виде оценки результатов служебной деятельности в соответствии со статьей 44 Закона «О государственной службе».

Однако на практике индивидуальная оценка происходит без надлежащего анализа взаимосвязи со стратегическими и операционными планами развития Государственной налоговой службы. В то же время лучшие международные практики предполагают, что между уровнями показателей эффективности должна быть четкая и измеряемая взаимосвязь с учетом соответствующей иерархии.

Также Даниил Гетманцев и соавторы отмечают, что существующий способ измерения эффективности деятельности налоговых органов путем измерения увеличения объемов поступлений в бюджет не соответствует современной практике и методологии оценки эффективности деятельности налоговых органов в развитых странах мира.

Во-первых, оценка соблюдения налогового законодательства требует более глобального подхода, в частности, путем анализа такого показателя как tax gap (налоговый разрыв в соблюдении налогового законодательства).

Во-вторых, эволюция отношений между контролирующими органами и налогоплательщиками побуждает к поиску новых критериев и направлений для измерения эффективности выполнения налоговыми органами таких новых функций, как комплаенс и сервисное обслуживание налогоплательщиков.

Таким образом, законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс путем определения новых понятий в статье 14 и дополнение раздела XVIII-1 Налогового кодекса новой статьей 346-2 с целью введения оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов.

Предлагаемыми изменениями, в частности, предусматривается:

определение понятия «ключевой показатель деятельности налоговых органов» с указанием, что такой показатель (key performance indicators, KPI) должен быть количественно измерен, что является важным условием для проведения действенной и информативной оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов;

определение понятия «налоговый разрыв» и создание предпосылок для введения ежегодного исчисления этого показателя и обнародования соответствующей информации;

определение целей и правовых основ для оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов. Предполагается, что порядок оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов, перечень и методика расчета ключевых показателей деятельности налоговых органов будет утверждаться Министерством финансов;

установление требований к ключевым показателям деятельности налоговых органов, а также определение их видов:

стратегические ключевые показатели призваны способствовать оценке эффективности и результативности деятельности налоговых органов по осуществлению комплаенса на основе целевых значений, подлежащих оценке за период дольше одного года;

ключевые операционные показатели призваны способствовать оценке эффективности и результативности деятельности налоговых органов на ежегодной основе. При этом целевые значения для операционных ключевых показателей Министерство финансов должно будет устанавливать ежегодно в срок до 30 ноября для учета установленных целевых значений при установлении задач и ключевых показателей результативности, эффективности и качества, определяемых для оценки результатов служебной деятельности должностных лиц налоговых органов в соответствии с статьи 44 Закона «О государственной службе»;

урегулирование порядка отчетности и обнародования информации о степени соблюдения целевых значений для ключевых показателей и отчета по результатам оценки налоговых органов:

ежеквартальное обнародование информации о степени достижения целевых значений для операционных ключевых показателей деятельности налоговых органов;

кроме того, ежегодно в срок до 1 марта Государственная налоговая служба Украины будет публиковать обобщенный отчет о результатах оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов, включающий информацию о степени достижения установленных целевых значений для ключевых показателей деятельности налоговых органов за отчетный период, основные данные, полученные в процессе оценки, результаты их анализа и влияние на достижение установленных целевых значений, а также выявленные недостатки, их причины и пути устранения, в том числе с учетом анализа динамики степени достижения целевых значений для ключевых показателей деятельности налоговых органов в предыдущие периоды.

Проект закона предусматривает, что первым отчетным периодом для оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов должен стать 2025, а также определяются рекомендованные для установления ключевые показатели деятельности налоговых органов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.