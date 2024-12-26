Оценка работы налоговиков не будет зависеть только от собранных налогов – Даниил Гетманцев внес законопроект

Председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев вместе с коллегами зарегистрировал законопроект 12359 о внесении изменений в Налоговый кодекс об оценке эффективности и результативности деятельности налоговых органов.
Как отмечают инициаторы проекта, при усилиях МВФ, Еврокомиссии, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и других был создан TADAT (The Tax Administration Diagnostic Assessment Tool), являющийся инструментом для оценки эффективности системы администрирования налогов в любой стране.
В 2018 году в Украине также была проведена независимая оценка по методологии TADAT.
Вместе с тем, как государство, так и налогоплательщики нуждаются в систематическом информировании об эффективности деятельности налоговых органов, а также отслеживании их прогресса в динамике. Следовательно, необходимо ввести действенный механизм периодической оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов, что позволит оценивать деятельность налоговых органов на постоянной основе.
МВФ рекомендует проводить оценку эффективности деятельности налоговых органов на стратегическом, операционном и индивидуальном уровнях.
В деятельности налоговых органов оценка эффективности на индивидуальном уровне представлена в виде оценки результатов служебной деятельности в соответствии со статьей 44 Закона «О государственной службе».
Однако на практике индивидуальная оценка происходит без надлежащего анализа взаимосвязи со стратегическими и операционными планами развития Государственной налоговой службы. В то же время лучшие международные практики предполагают, что между уровнями показателей эффективности должна быть четкая и измеряемая взаимосвязь с учетом соответствующей иерархии.
Также Даниил Гетманцев и соавторы отмечают, что существующий способ измерения эффективности деятельности налоговых органов путем измерения увеличения объемов поступлений в бюджет не соответствует современной практике и методологии оценки эффективности деятельности налоговых органов в развитых странах мира.
Во-первых, оценка соблюдения налогового законодательства требует более глобального подхода, в частности, путем анализа такого показателя как tax gap (налоговый разрыв в соблюдении налогового законодательства).
Во-вторых, эволюция отношений между контролирующими органами и налогоплательщиками побуждает к поиску новых критериев и направлений для измерения эффективности выполнения налоговыми органами таких новых функций, как комплаенс и сервисное обслуживание налогоплательщиков.
Таким образом, законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс путем определения новых понятий в статье 14 и дополнение раздела XVIII-1 Налогового кодекса новой статьей 346-2 с целью введения оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов.
Предлагаемыми изменениями, в частности, предусматривается:
Проект закона предусматривает, что первым отчетным периодом для оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов должен стать 2025, а также определяются рекомендованные для установления ключевые показатели деятельности налоговых органов.
Автор: Наталя Мамченко
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