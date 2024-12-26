Практика судов
  1. В Украине

Исполнительная служба перешла на усиленный режим работы после кибератаки на реестры

11:12, 26 декабря 2024
Приостановка работы системы не влияет на процесс пересчета взысканных с должников сумм в процессе принудительного исполнения решений по алиментам.
Исполнительная служба перешла на усиленный режим работы после кибератаки на реестры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как отметили в Министерстве юстиции, из-за временной приостановки работы автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) через кибератаку, органы государственной исполнительной службы усиленно работают для обеспечения бесперебойного взыскания и выплаты алиментов.

В то же время в Минюсте объясняют, что временная приостановка работы системы не влияет на процесс перечисления средств взыскателям.

«Все суммы, взимаемые с должников в процессе принудительного исполнения решений по алиментам и другим социально важным категориям, продолжают перечисляться в установленном порядке. Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины разработал Рекомендации по ведению исполнительного производства в бумажной форме», – отметили там.

В Минюсте указывают, что эти инструкции уже направлены всем территориальным органам для обеспечения эффективного выполнения процедур.

Также в Минюсте опровергли риск незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру. Кроме того, ответили, какие нотариальные действия можно совершать, пока не работают реестры.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

алименты минюст кибератака

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Оценка работы налоговиков не будет зависеть только от собранных налогов – Даниил Гетманцев внес законопроект

Список и методика расчета ключевых показателей деятельности налоговых органов будет утверждать Министерство финансов.

На судью ВАКС Виктора Маслова открыто дисциплинарное дело по основаниям нарушения права подозреваемого на защиту

Судья ВАКС Виктор Маслов запретил подозреваемому общаться «с кем-либо» – дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело, а защита ставит вопрос о профессиональной компетентности судьи Антикорсуда.

При первоначальном определении места отбывания наказания осужденного должен учитываться критерий удаленности к месту его жительства или его родственников – Верховный Суд

Верховный Суд высказался о необходимости учета территориальной удаленности при определении места отбывания наказания осужденного.

Верховный Суд высказался по поводу права работников ГБР на компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Недостаточная четкость специального законодательства в спорном вопросе приводит к ситуации правовой неопределенности, которую, по общему правилу, в том числе с учетом позиций ЕСПЧ нужно толковать в пользу работника ГБР – Верховный Суд.

Если налогоплательщик из-за боевых действий понес значительные материальные потери, исключившие своевременное выполнение налоговых обязанностей, налоговая обязана рассмотреть форс-мажор – Верховный Суд

Предприятие подало документы о невозможности выполнения налоговых обязанностей по форс-мажорным обстоятельствам, но налоговики оштрафовали его более чем на 21 миллион грн за несвоевременную регистрацию налоговых накладных – что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду