Исполнительная служба перешла на усиленный режим работы после кибератаки на реестры

Приостановка работы системы не влияет на процесс пересчета взысканных с должников сумм в процессе принудительного исполнения решений по алиментам.

Как отметили в Министерстве юстиции, из-за временной приостановки работы автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) через кибератаку, органы государственной исполнительной службы усиленно работают для обеспечения бесперебойного взыскания и выплаты алиментов.

В то же время в Минюсте объясняют, что временная приостановка работы системы не влияет на процесс перечисления средств взыскателям.

«Все суммы, взимаемые с должников в процессе принудительного исполнения решений по алиментам и другим социально важным категориям, продолжают перечисляться в установленном порядке. Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины разработал Рекомендации по ведению исполнительного производства в бумажной форме», – отметили там.

В Минюсте указывают, что эти инструкции уже направлены всем территориальным органам для обеспечения эффективного выполнения процедур.

Также в Минюсте опровергли риск незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру. Кроме того, ответили, какие нотариальные действия можно совершать, пока не работают реестры.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.