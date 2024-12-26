Виконавча служба перейшла на посилений режим роботи після кібератаки на реєстри

Призупинення роботи системи не впливає на процес перерахунку стягнутих з боржників сум у процесі примусового виконання рішень щодо аліментів.

Як наголосили у Міністерстві юстиції, через тимчасове призупинення роботи автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) через кібератаку, органи державної виконавчої служби посилено працюють для забезпечення безперебійного стягнення та виплати аліментів.

Водночас у Мін’юсті пояснюють, що тимчасове призупинення роботи системи не впливає на процес перерахування коштів стягувачам.

«Усі суми, стягнуті з боржників у процесі примусового виконання рішень щодо аліментів та інших соціально важливих категорій, продовжують перераховуватися у встановленому порядку. Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України розробив Рекомендації щодо ведення виконавчого провадження у паперовій формі», - зазначили там.

У Мін’юсті вказують, що ці інструкції вже направлені усім територіальним органам для забезпечення ефективного виконання процедур.

Також у Мін’юсті заперечили ризик незаконного заволодіння майном через обмежений доступ до реєстру. Крім того, відповіли, які нотаріальні дії можна вчиняти, поки не працюють реєстри.

Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Разом з тим, очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

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