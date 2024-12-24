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У Мін’юсті заперечили ризик незаконного заволодіння майном через обмежений доступ до реєстру

13:49, 24 грудня 2024
У Мін'юсті наголошують, що всі дії в реєстрі автоматично фіксуються: хто, коли і яку реєстраційну дію здійснив.
У Мін’юсті заперечили ризик незаконного заволодіння майном через обмежений доступ до реєстру
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Як пояснюють у Міністерстві юстиції, через кібератаку з 19 грудня тимчасово обмежено доступ до державних реєстрів Мін’юсту, включаючи Реєстр речових прав на нерухоме майно.

Відтак, зараз неможливо ані отримати дані з реєстру, ані внести до нього зміни.

Водночас у Мін'юсті наголошують, що всі дії в реєстрі автоматично фіксуються: хто, коли і яку реєстраційну дію здійснив.

«Тож розмови про ризик незаконного заволодіння майном через обмежений доступ до реєстру — маніпуляція», - вказують там.

У Міністерстві юстиції наголошують, що, з юридичної точки зору, реєстрація — це не просто внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Основою для реєстрації слугують документи, видані чи посвідчені компетентним суб'єктом.

«Саме тому власники майна мають бути впевнені у непорушності їхніх прав», - заявили у Міністерстві.

Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Разом з тим, очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

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мінюст нерухомість

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