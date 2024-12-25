SUD.UA вітає з Різдвом Христовим!

«Судово-юридична газета» вітає зі світлим святом Різдва Христового!

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25 грудня українці відзначають Різдво Христове за новоюліанським календарем. Це свято вважається одним з найбільш визначних свят у церковному календарі.

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає з цим світлим святом і бажає добра, щирості і милосердя.

Нехай Різдвяна зоря стане символом нової надії, сили та єдності для кожного.

Бажаємо, щоб у Ваших домівках завжди були любов, тепло й затишок. Нехай 2025 рік стане роком перемоги, відродження та щасливого майбутнього для всієї нашої країни!

Віримо, що спільна праця й непохитна віра приведуть нас до світлого майбутнього!

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