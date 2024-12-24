Кабмін затвердив перелік посад поліцейських та рятувальників, які повинні знати англійську мову

Обов’язкове знання англійської мови поліцейськими та рятувальниками передбачене підписаним влітку Володимиром Зеленським законом про застосування англійської мови.

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Кабмін під час засідання 24 грудня затвердив перелік посад поліцейських середнього і вищого складу Національної поліції, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою. Зокрема, це голова, заступники голови Нацполіції, керівництво департаментів, управлінь поліції, начальник відділу чергової частини тощо у центральному органі управління. Також це керівництво головних управлінь, начальник та заступники управління, відділення поліції у територіальних органах, а також начальник відділу, заступник начальника відділу, начальник сектору, старший інспектор тощо.

Перелік посад затверджено відповідно до Закону «Про застосування англійської мови в Україні».

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 26 червня підписав закон про застосування англійської мови в Україні (законопроект 9432).

Відповідно до цього закону встановлюється перелік осіб, які зобов’язані володіти англійською мовою.

Так, вимога щодо обов’язковості володіння англійською мовою встановлюється до осіб, які претендують на зайняття посад:

1) державної служби категорії А;

2) державної служби категорій Б і В, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів;

3) голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

4) військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

5) поліцейських середнього і вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) прокурорів;

7) у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Урядом;

8) керівників, членів виконавчого органу, членів наглядової ради (ради директорів) та інших посадових осіб державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

9) керівників державних наукових установ;

10) керівників закладів вищої освіти;

11) у сфері освіти і науки, перелік яких встановлюється Кабміном.

Однак заговорять англійською вони не відразу.

Так, вимоги щодо англійської для кандидатів на посаду держслужби категорії А та голів держадміністрацій набирають чинності через 2 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Вимоги стосовно всіх інших посадовців, вказаних у переліку, набирають чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану.

Під час воєнного стану в Україні вимога щодо володіння англійською мовою, передбачена для зайняття посад військовослужбовців та поліцейських, не застосовується.

Автор: Наталя Мамченко

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