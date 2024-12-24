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Кабмин утвердил список должностей полицейских и спасателей, которые должны знать английский язык

13:22, 24 декабря 2024
Обязательное знание английского языка полицейскими и спасателями предусмотрено подписанным Владимиром Зеленским законом о применении английского языка.
Кабмин утвердил список должностей полицейских и спасателей, которые должны знать английский язык
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Кабмин во время заседания 24 декабря утвердил перечень должностей полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком. В частности, это председатель, заместители председателя Нацполиции, руководство департаментов, управлений полиции, начальник отдела дежурной части и тому подобное в центральном органе управления. Также это руководство главных управлений, начальник и заместители управления, отделения полиции в территориальных органах, а также начальник отдела, заместитель начальника отдела, начальник сектора, старший инспектор и т.д.

Перечень должностей утвержден в соответствии с Законом «О применении английского языка в Украине».

Напомним, Президент Владимир Зеленский 26 июня подписал закон о применении английского языка в Украине (законопроект 9432).

Согласно этому закону устанавливается перечень лиц, обязанных владеть английским языком.

Так, требование об обязательности владения английским языком устанавливается к лицам, претендующим на занятие должностей:

1) государственной службы категории А;

2) государственной службы категорий Б и В, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров;

3) глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

4) военнослужащих офицерского, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;

5) полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;

6) прокуроров;

7) в налоговых и таможенных органах, список которых устанавливается Правительством;

8) руководителей, членов исполнительного органа, членов наблюдательного совета (совета директоров) и других должностных лиц государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству;

9) руководителей государственных научных учреждений;

10) руководителей заведений высшего образования;

11) в сфере образования и науки, список которых устанавливается Кабмином.

Однако заговорят на английском они не сразу.

Так, требования по английскому для кандидатов на должность госслужбы категории А и глав госадминистраций вступают в силу через 2 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Требования, касающиеся всех других должностных лиц, указанных в перечне, вступают в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения.

Во время военного положения в Украине требование владения английским языком, предусмотренное для занятия должностей военнослужащих и полицейских, не применяется.

Автор: Наталя Мамченко

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Национальная полиция полиция закон ГСЧС Кабинет Министров Украины

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