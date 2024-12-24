В Киеве врача акушер-гинеколога отправили в тюрьму за смерть младенца при родах

Киевский врач признан виновным в смерти новорожденного из-за несвоевременного проведения кесарева сечения.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Врач акушер-гинеколог частной клиники в Киеве был признан виновным в смерти новорожденного из-за несвоевременно проведенной операции кесарева сечения. Трагедия произошла в мае 2020 года во время родов 32-летней женщины. Врач, ошибочно оценив данные КТГ-мониторинга плода, не вовремя принял решение о проведении кесарева сечения. В результате ребенок получил серьезные повреждения центральной нервной системы и умер через 55 дней.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, во время судебного разбирательства было установлено, что ошибка врача повлекла тяжкие последствия, которые привели к гибели младенца. Комплексная судебно-медицинская экспертиза подтвердила причинно-следственную связь между действиями врача и смертью ребенка. Врач был признан виновным по статье 140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что привело к тяжелым последствиям.

Суд назначил врачу наказание в виде трех лет лишения свободы и лишил его права заниматься медицинской деятельностью на срок один год. Это максимальный срок, предусмотренный по этой статье. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда в сумме 1 170 000 гривен. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

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