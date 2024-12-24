Никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет не было и нет – Александр Завитневич

Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности опроверг информацию о снижении мобилизационного возраста.

Фото: sluga-narodu.com

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич опроверг информацию, распространенную в СМИ, о возможности снижения мобилизационного возраста с 25 до 18 лет. По его словам, никаких законопроектов по этому вопросу ни в парламенте, ни в профильном комитете не было и не рассматривается.

В Комитете призвали быть внимательными к первоисточникам и отметил, что законотворческая деятельность является исключительно компетенцией парламента.

«Просим представителей медиа быть внимательными к первоисточникам. Законотворческая деятельность - это компетенция парламента. Соответственно, парламент может говорить о том, над какими законодательными инициативами ведется работа», - подчеркнули в Комитете.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет. Также там выразили разочарование тем, что Украина не изменила законодательство, чтобы мобилизовать мужчин в возрасте от 18 лет. Владимир Зеленский отверг возможность снижения мобилизационного возраста, заявив: «Слышали сигналы партнеров, но этот разговор нечестный».

Напомним, что ранее Ольга Стефанишина отметила, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или любого другого.

Следует заметить, что представитель Госдепа США Мэтью Миллер указал, что если Украина мобилизует дополнительный человеческий ресурс, то партнеры будут готовы его оснастить и научить. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский указал, что «мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат».

Напомним, что в октябре Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры действительно хотели, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст.

«Партнеры хотели бы, чтобы у нас был уменьшен возраст. Мы пока не видим, зачем вводить эти изменения. Это небезопасно. Для этого у нас есть инструмент – у Минобороны есть контракты. По своей воле бойцы могут уходить, даже в возрасте 18 лет. Пока что так», – сказал Зеленский. Впоследствии он повторил свой месседж 10 декабря.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что политики из США оказывают давление на Президента Зеленского с тем, чтобы он подал инициативу по снижению мобилизационного возраста.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», заявил он.

11 декабря The Telegraph сообщило, что требования партнеров по мобилизации 18-летних стали предметом жесткого спора с администрацией Байдена.

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