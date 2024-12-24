50% мужчин призывного возраста вернутся в Украину, если будет решен вопрос с бронированием — Алексей Чернышев

Половина военнообязанных мужчин готова вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием.

50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышев на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции.

«50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так, как оно есть», - отметил Чернышев, цитирует «Интерфакс-Украина».

В связи с чем, по его словам, в будущих «Хабах единства» (Unity Hub) за границей должны предоставляться услуги по трудоустройству в Украине и решение вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.

Как известно, для решения задачи с возвращением украинцев было создано Министерство национального единства. Советник Президента Александр Камышин указал, что ведомство будет работать над пилотным проектом вместе с Германией по возвращению украинцев домой в оборонную промышленность.

Также в СМИ появилась информация, что Украина требует прекращения помощи беженцам от ЕС и предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста. Власти ожидают, что это заставит граждан возвращаться домой.

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