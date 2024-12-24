Україна пропонує ЄС припинити підтримку біженців та обмежити консульські послуги для чоловіків, — El Pais

Такими радикальними діями Україна хоче повернути до 10 мільйонів біженців із ЄС.

Україна вимагає припинення допомоги біженцям від ЄС і надання консульських послуг чоловікам призовного віку. Влада очікує, що це змусить громадян повертатися додому. Про це повідомляє El Pais.

Для вирішення завдання з поверненням українців було створено Міністерство національної єдності. Радник Президента Олександр Камишін вказав, що відомство працюватиме над пілотним проектом разом з Німеччиною з повернення українців додому в оборонну промисловість.

«Київ виступає за те, щоб країни-члени ЄС припинили допомогу біженцям як засіб тиску, а чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг. Водночас він прагне не втратити зв'язок з тими, хто виїхав, за допомогою за допомогою законодавчих реформ», - вказує видання.

За даними ООН, за кордоном перебувають близько 6,7 мільйонів українців, а з урахуванням економічних мігрантів - до 10 мільйонів.

Проте чимало українців відмовляються повертатися через відсутність безпеки, високу вартість життя та брак якісної медицини. Влада визнає, що з кожним роком шанси на повернення громадян зменшуються. Уряд у демографічній стратегії, ухваленій у вересні, визнає, що від 1,3 до 3,3 мільйона людей можуть не повернутися.

Проте чимало українців відмовляються повертатися через відсутність безпеки та високу вартість життя. Українська влада визнає, що з кожним роком шанси на повернення громадян зменшуються.

Дослідження УВКБ ООН, опубліковане в листопаді, свідчить, що 61% біженців усе ще сподіваються повернутися, коли ситуація покращиться.

Однак за даними польського центрального банку, які наводить El Pais, 39% біженців у Польщі хочуть залишитися довше або назавжди. Серед тих, хто виїхав туди ще до повномасштабної війни з економічних причин, цей відсоток зростає до 61%. Серед причин, чому біженці хочуть повернутися додому, – неможливість знайти роботу, що відповідає їхнім навичкам, відсутність почуття приналежності, а також наявність літніх батьків та інших родичів в Україні.

Експерти вважають, що для стимулювання повернення біженців українська влада могла б вдатися до таких заходів, як звільнення від прибуткового податку на перші три роки, іпотечні субсидії, гранти на освіту тощо. Це, на їхню думку, було б більш ефективним, аніж вимога перестати надавати допомогу біженцям від ЄС.

Видання зазначає, що Україна дуже потребує робочих рук через демографічну кризу, яка почалася ще в 1991 році й поглибилася під час війни, а також масовий виїзд громадян за кордон. Уряд в ухваленій у вересні демографічній стратегії визнає, що від 1,3 до 3,3 млн людей можуть не повернутися, тому шукає шляхи розв'язання проблеми.

За даними видання, Україні потрібні від 3,1 до 4,5 млн працівників до 2032 року, щоб досягти щорічних темпів економічного зростання на рівні 7%, а післявоєнне відновлення потребуватиме $411 млрд, що в 2,5 раза перевищує довоєнний ВВП країни.

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