Міністерство єдності з 2025 року почне працювати над поверненням українців з-за кордону в оборонну промисловість України – Олександр Камишін

Міністерство національної єдності працюватиме над пілотним проектом разом з Німеччиною з повернення українців додому в оборонну промисловість – радник Президента Олександр Камишін.

Під егідою новоствореного Міністерства національної єдності запрацює пілотний проект між Україною та Німеччиною, за яким українців будуть повертати додому в оборонну промисловість. Про це повідомив радник Президента Олександр Камишін під час Німецько-українського бізнес-форуму у Берліні.

«Ви чули, що нещодавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому.

Разом з новим міністром ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України.

Тож, буде пілотний проект для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства. Він розпочнеться з Німеччиною на початку 2025 року», - сказав Камишін.

За його словами, нове міністерство буде працювати таким чином над поверненням українських громадян додому.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українців треба заохотити повернутися додому. Він зазначив, що він «дуже докладно» говорив з про це з Президентом України Володимиром Зеленським.

«Він сказав мені, що хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямку», – розповів Шольц, давши зрозуміти, що підтримує таку ініціативу.

В свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Берліна заявив, що обговорював з канцлером Німеччини Олафом Шольцем питання повернення на Батьківщину українців, які поїхали після початку російського вторгнення.

Автор: Наталя Мамченко

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