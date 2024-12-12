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Министерство единства с 2025 года начнет работать над возвращением украинцев из-за границы в оборонную промышленность Украины – Александр Камышин

14:31, 12 декабря 2024
Министерство национального единства будет работать над пилотным проектом вместе с Германией по возвращению украинцев домой в оборонную промышленность – советник Президента Александр Камышин.
Министерство единства с 2025 года начнет работать над возвращением украинцев из-за границы в оборонную промышленность Украины – Александр Камышин
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Под эгидой нового Министерства национального единства заработает пилотный проект между Украиной и Германией, по которому украинцев будут возвращать домой в оборонную промышленность. Об этом сообщил советник Президента Александр Камышин во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине.

«Вы слышали, что недавно мы объявили, что будет новое министерство, которое будет отвечать за единство украинцев и возвращение украинцев домой.

Вместе с новым министром мы работаем над программой возвращения украинцев в оборонную промышленность Украины.

Итак, будет пилотный проект для Украины и Германии под руководством нового министерства. Он начнется с Германией в начале 2025 года», – сказал Камышин.

По его словам, новое министерство будет работать таким образом над возвращением украинских граждан домой.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинцев нужно поощрить вернуться домой. Он отметил, что он «очень подробно» говорил об этом с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он сказал мне, что хочет создать украинское учреждение в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев в возвращении или трудоустройстве в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении», - рассказал Шольц, дав понять, что поддерживает такую ​​инициативу.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин заявил, что обсуждал с канцлером Германии Олафом Шольцем вопрос возвращения на Родину украинцев, уехавших после начала российского вторжения.

Автор: Наталя Мамченко

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Украина война Владимир Зеленский Олаф Шольц

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