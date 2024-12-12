Нацбанк повысил учетную ставку до уровня 13,5% на фоне более стремительных темпов роста инфляции

В Нацбанке сообщили, что продолжат повышать учетную ставку в случае, если инфляционное давление будет сохраняться.

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Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на полпроцентного пункта – до 13,5%. Об этом сообщили в НБУ 12 декабря, отметив, что решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до цели 5%.

В НБУ отметили, что за последние месяцы инфляция росла более быстрыми темпами, чем предполагалось прогнозом.

«В ноябре – до 11,2% г/г. Рост цен в значительной степени обусловливался последствиями худших урожаев этого года, что, однако, является временным фактором, влияние которого впоследствии исчерпывается. В то же время усилилось и фундаментальное инфляционное давление. Так, базовая инфляция росла из-за увеличения производственных затрат, в частности на электроэнергию и оплату труда, а также из-за курсовых эффектов вследствие ослабления гривны в предыдущие периоды», - объясняют в НБУ.

У регулятора отмечают, что инфляционные ожидания демонстрируют относительную устойчивость, однако усиливается риск их разбалансирования на фоне повышения внимания населения к инфляционным процессам.

«В последующие месяцы инфляция, вероятно, будет расти. В 2025 году ожидается ее замедление и дальнейшее движение к цели 5%. Этому, в частности, будут способствовать меры НБУ по монетарной политике и поддержанию устойчивости валютного рынка. Объемы международной финансовой помощи в 2025 году будут достаточны для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке», - указывают в НБУ.

Следовательно, Национальный банк видит необходимость в усилении процентной политики для разворота инфляционного тренда и приведения инфляции до цели 5% на горизонте политики.

«Повышение учетной ставки будет способствовать сохранению контролируемости инфляционных ожиданий и поддержит реальную доходность гривневых инструментов. Это подпитает интерес к срочным гривневым сбережениям и будет способствовать, соответственно, снижению давления на курс и цены по мере исчерпания действия временных движителей инфляции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий НБУ продолжит ужесточение процентной политики.

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