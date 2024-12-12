Экс-медсестру Шумахера будут судить за вымогательство 15 млн евро

Три обвиняемых в шантаже Шумахера требовали €15 млн за конфиденциальные фото.

Фото: surma.com.ua

В Германии, в городе Вупперталь, продолжается судебный процесс над тремя мужчинами, обвиняемыми в попытке шантажа семьи Михаэля Шумахера. Подсудимые требовали 15 миллионов евро, угрожая обнародовать в даркнете более 900 фото и 583 видео легендарного гонщика «Формулы-1», который получил серьезные травмы в 2013 году. Об этом сообщает The Times.

Один из обвиняемых заявил о причастности к преступлению бывшей медсестры Шумахера. По словам мужчины, она предоставила доступ к конфиденциальным материалам из-за финансовых трудностей после увольнения.

Менеджер Михаэля Шумахера Сабина Кэм подтвердила, что медсестра покинула семью осенью 2020 года из-за проблем с выполнением обязанностей. Кэм отметила, что уже тогда подозревала ее в возможной утечке информации.

Следствие установило, что изображения и видео могли быть получены только с компьютера для ухода, доступ к которому имели медицинский персонал и терапевты. На этих материалах зафиксирован Шумахер в больничной койке, в инвалидной коляске и подключенным к медицинскому оборудованию.

Обвиняемыми по делу являются бывший охранник гонщика, вышибала ночного клуба и его сын. Выбивала признал, что получил файлы от охранника, а также сообщил, что медсестра якобы участвовала в схеме. По его словам, мотивом преступления была «жадность к деньгам».

Суд продолжит рассмотрение дела 23 декабря. Бывшая медсестра ранее проходила по делу как свидетель, но теперь ее роль может измениться.

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