Как оформить справку ОК-7 — алгоритм действий

Справка ОК-7 содержит сведения о суммах фактически начисленной заработной платы, доходе и страховом стаже за период с 2011 года.

Фото: kadrovik.isu.net.ua

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Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам, как оформить справку ОК-7, в которой содержатся индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Справка ОК-7 содержит сведения о суммах фактически начисленной заработной платы/дохода и о страховом стаже за период с 2011 года.

«Чаще всего справку ОК-7 используют для определения страхового стажа для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и т.д.

Получить справку ОК-7 может застрахованное лицо. Страхователь может сформировать такую ​​справку о застрахованном лице только за период пребывания с ним в трудовых отношениях», - пишут в ведомстве.

Справка ОК-7 – способы получения

Лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с паспортом и справкой о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код). Справка выдается бесплатно в день обращения.

Онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении «Пенсионный фонд». Для получения справки через веб-портал Фонда нужно выполнить следующие шаги:

нажмите «Вход» и авторизуйтесь удобным для вас способом (с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), или системы GOV.UA, или «Дія.Підпис»);

в разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите пункт «Запрос на получение электронных документов»;

в поле «Тип обращения» выберите «Справка ОК-7» (общие данные уже будут заполнены системой) и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных (проставив соответствующую галочку-отметку в определенном поле);

после этого нажмите «Отправить в ПФУ»;

справка формируется и посылается автоматически в личный кабинет (раздел «Мои обращения»).

Также онлайн справку можно получить на портале «Дія» или в мобильном приложении «Дія».

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