МОН внедряет гендерный аудит в образовательных учреждениях

Источник фото: Facebook / Оксен Лисовой

Министерство образования и науки Украины планирует усилить интеграцию политик, направленных на обеспечение гендерного равенства, в образовательный процесс. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Основные достижения:

Принятие «Стратегии внедрения гендерного равенства в сфере образования до 2030 года».

Разработка и реализация плана мероприятий на 2022-2024 годы для внедрения этой стратегии.

Введение антидискриминационной экспертизы учебных материалов.

Начало проведения гендерного аудита в учебных заведениях.

Министр напомнил, что Украина присоединилась к «Партнерству Биарриц» в 2020 году, взяв на себя обязательства обеспечить гендерное равенство в сфере образования.

«Внедрение этих политик - важный шаг в направлении утверждения равных гендерных возможностей. Следующий - более широкая и активная их имплементация в образовательный процесс», - отметил Оксен Лисовой.

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