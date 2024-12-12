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МОН внедряет гендерный аудит в образовательных учреждениях

14:44, 12 декабря 2024
МОН внедряет гендерный аудит в образовательных учреждениях
МОН внедряет гендерный аудит в образовательных учреждениях
Источник фото: Facebook / Оксен Лисовой
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Министерство образования и науки Украины планирует усилить интеграцию политик, направленных на обеспечение гендерного равенства, в образовательный процесс. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Основные достижения:

  • Принятие «Стратегии внедрения гендерного равенства в сфере образования до 2030 года».
  • Разработка и реализация плана мероприятий на 2022-2024 годы для внедрения этой стратегии.
  • Введение антидискриминационной экспертизы учебных материалов.
  • Начало проведения гендерного аудита в учебных заведениях.

Министр напомнил, что Украина присоединилась к «Партнерству Биарриц» в 2020 году, взяв на себя обязательства обеспечить гендерное равенство в сфере образования.

«Внедрение этих политик - важный шаг в направлении утверждения равных гендерных возможностей. Следующий - более широкая и активная их имплементация в образовательный процесс», - отметил Оксен Лисовой.

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