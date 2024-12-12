МОН внедряет гендерный аудит в образовательных учреждениях

Министерство образования и науки Украины планирует усилить интеграцию политик, направленных на обеспечение гендерного равенства, в образовательный процесс. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.
Основные достижения:
Министр напомнил, что Украина присоединилась к «Партнерству Биарриц» в 2020 году, взяв на себя обязательства обеспечить гендерное равенство в сфере образования.
«Внедрение этих политик - важный шаг в направлении утверждения равных гендерных возможностей. Следующий - более широкая и активная их имплементация в образовательный процесс», - отметил Оксен Лисовой.
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