МОН впроваджує гендерний аудит в освітніх закладах

Міністерство освіти і науки України планує посилити інтеграцію політик, спрямованих на забезпечення гендерної рівності, в освітній процес. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
Основні досягнення:
Міністр нагадав, що Україна приєдналася до «Партнерства Біарріц» у 2020 році, узявши на себе зобов’язання забезпечити гендерну рівність у сфері освіти.
«Впровадження цих політик – важливий крок у напрямі утвердження рівних гендерних можливостей. Наступний – ширша й активніша їхня імплементація в освітній процес», – заначив Оксен Лісовий.
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