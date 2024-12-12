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МОН впроваджує гендерний аудит в освітніх закладах

14:44, 12 грудня 2024
Гендерна рівність стане ключовою частиною освітнього процесу, – Оксен Лісовий.
МОН впроваджує гендерний аудит в освітніх закладах
Джерело фото: Facebook / Оксен Лісовий
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Міністерство освіти і науки України планує посилити інтеграцію політик, спрямованих на забезпечення гендерної рівності, в освітній процес. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Основні досягнення:

  • Ухвалення «Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року».
  • Розробка та реалізація плану заходів на 2022–2024 роки для впровадження цієї стратегії.
  • Запровадження антидискримінаційної експертизи навчальних матеріалів.
  • Початок проведення гендерного аудиту в закладах освіти.

Міністр нагадав, що Україна приєдналася до «Партнерства Біарріц» у 2020 році, узявши на себе зобов’язання забезпечити гендерну рівність у сфері освіти.

«Впровадження цих політик – важливий крок у напрямі утвердження рівних гендерних можливостей. Наступний – ширша й активніша їхня імплементація в освітній процес», – заначив Оксен Лісовий.

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Міносвіти МОН України

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