Герман Галущенко оголосив про підготовку до припинення транзиту російського газу

Україна готується до припинення транзиту російського газу з 1 січня.

Джерело фото: Міністерство енергетики України

Міністр енергетики Герман Галущенко під час Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні 11 грудня заявив, що Україна тривалий час ретельно готувалась до припинення транзиту російського газу, в тому числі випробуючи резистентність ГТС.

Як пише Укрінформ, він наголосив, що позиція України цілком відкрита – ми готуємося до нульового транзиту з 1 січня.

«І ми це робимо (готуємося) вже давно. Лише цього року ми провели кілька стрес-тестів для нашої газової системи, як вона буде функціонувати при нульовому транзиті», - заявив Герман Галущенко.

За словами очільника Міненерго, в умовах безпрецедентних ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури енергетична галузь України трансформується, впроваджуються сучасні технології.

«Україна працює над розвитком розподіленої генерації для посилення гнучкості енергосистеми, а також підвищення енергетичної стійкості регіонів. Це відкриває нові можливості для співпраці. Також у прискореному порядку реалізуються проєкти з розвитку ВДЕ (ред: Відновлюваних джерел енергії), для чого Урядом України розроблено програми фінансової підтримки, ухвалено низку регулятивних актів і спрощено дозвільні процедури», - зазначив він.

Герман Галущенко підкреслив, що Уряд України відкритий до нових ідей та ініціатив бізнесу, які б сприяли розвитку ділового співробітництва.

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