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Герман Галущенко объявил о подготовке к прекращению транзита российского газа

14:08, 12 декабря 2024
Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января.
Герман Галущенко объявил о подготовке к прекращению транзита российского газа
Источник фото: Министерство энергетики Украины
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Министр энергетики Герман Галущенко во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине 11 декабря заявил, что Украина долгое время тщательно готовилась к прекращению транзита российского газа, в том числе испытывая резистентность ГТС.

Как пишет Укринформ, он подчеркнул, что позиция Украины полностью открыта – мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января.

«И мы это делаем (готовимся) уже давно. Только в этом году мы провели несколько стресс-тестов для нашей газовой системы, как она будет функционировать при нулевом транзите», – заявил Герман Галущенко.

По словам главы Минэнерго, в условиях беспрецедентных враждебных атак на объекты энергетической инфраструктуры энергетическая отрасль Украины трансформируется, внедряются современные технологии.

«Украина работает над развитием распределенной генерации для усиления гибкости энергосистемы, а также повышения энергетической устойчивости регионов. Это открывает новые возможности сотрудничества. Также в ускоренном порядке реализуются проекты по развитию ВИЭ (Ред: Возобновляемых источников энергии), для чего Правительством Украины разработаны программы финансовой поддержки, принят ряд регулятивных актов и упрощены разрешительные процедуры», - отметил он.

Герман Галущенко подчеркнул, что Правительство Украины открыто к новым идеям и инициативам бизнеса, которые бы способствовали развитию делового сотрудничества.

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энергетика газ

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