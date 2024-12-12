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Дональд Трамп избрал кандидата на руководителя государственной телевизионной сети «Голос Америки»

13:55, 12 декабря 2024
Также в скором времени Трамп назовет кандидата на главу Агентства глобальных медиа США.
Дональд Трамп избрал кандидата на руководителя государственной телевизионной сети «Голос Америки»
Источник фото: Ross D Franklin/AP
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Избранный президент США Дональд Трамп избрал Кари Лейк следующим директором «Голоса Америки» — финансируемой государством телевизионной сети, которая вызвала его гнев во время его первого срока.

Кари Лейк – бывшая американская ведущая телевизионных новостей, а ныне политическая деятельница. Бывший кандидат от Республиканской партии на выборах губернатора Аризоны в 2022 году.

Она будет назначена решением следующего главы Агентства глобальных медиа США, кандидатуру которого Трамп планирует объявить в ближайшее время, заявил избранный президент в публикации Truth Social в среду. Следует отметить, что «Голос Америки» контролирует Агентство США по глобальным медиа.

Трамп отметил в сообщении, что Лейк и глава Агентства США по глобальным медиа будут работать, чтобы «обеспечить, чтобы американские ценности Свободы транслировались по всему миру честно и точно, в отличие от лжи, распространяемой СМИ фейковых новостей».

Следует отметить, что «Голос Америки» производит контент на более чем 45 языках мира, в том числе, на украинском.

Напомним, ранее Дональд Трамп избрал главой Федеральной комиссии по связи Брендана Карра, обещающего бороться с цензурой в Facebook. Карр уже направил письмо исполнительному директору Apple Тиму Куку, Марку Цукербергу из Meta, Сатья Наделли из Microsoft и Сундару Пичаи из Alphabet, предупредив, что, по его мнению, они неправомерно цензурируют некоторые точки зрения. Он написал, что новая администрация Трампа может пересмотреть деятельность компаний.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп

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