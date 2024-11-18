Дональд Трамп выбрал главой Федеральной комиссии по связи Брендана Карра, обещающего бороться с цензурой в Facebook

Карр пообещал взять на себя борьбу с цензурой со стороны крупных технологических компаний, включая Facebook, Google, Apple и Microsoft.

Источник фото: nbcnews.com

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Брендана Карра следующим главой Федеральной комиссии по связи (FCC).

Брендан Карр является ведущим республиканским членом FCC – независимого агентства, которое регулирует телекоммуникационную индустрию США. Сейчас большинство в Комиссии имеют демократы.

The Washington Post сообщает, что недавно Карр пообещал бороться с тем, что он назвал «цензурным картелем», включая Facebook, Google, Apple и Microsoft.

«Комиссар Карр является воином за свободу слова и боролся против регулятивного закона, который подавлял свободу американцев и сдерживал нашу экономику», - сказал Трамп в заявлении в воскресенье вечером. «Он положит конец регуляторному давлению, которое наносило ущерб американским производителям и инноваторам, и обеспечит, чтобы FCC достигла результатов», добавил избранный Президент США.

Как отмечает The Washington Post, Карр сказал в воскресенье вечером на X, что для него большая честь работать в этой должности, и что он будет стремиться «уничтожить цензурный картель и восстановить права свободы слова для обычных американцев».

FCC, регулирующая теле- и радиовещание, интернет-провайдеров, а также спутники, является независимым агентством, но руководствовалось программой администрации Байдена под руководством Джессики Розенворсел, демократки.

Карр уже направил письмо исполнительному директору Apple Тиму Куку, Марку Цукербергу из Meta, Сатья Наделли из Microsoft и Сундару Пичаи из Alphabet, предупредив, что, по его мнению, они неправомерно цензурируют некоторые точки зрения. Он написал, что новая администрация Трампа может просмотреть деятельность компаний.

«Американцы пережили беспрецедентный всплеск цензуры. Ваши компании сыграли значительную роль в этом неподобающем поведении» – цитирует его WP.

Автор: Наталя Мамченко

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