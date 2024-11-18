Дональд Трамп обрав головою Федеральної комісії зі зв’язку Брендана Карра, який обіцяє боротися з цензурою у Facebook

Карр пообіцяв взяти на себе боротьбу з цензурою з боку великих технологічних компаній, включаючи Facebook, Google, Apple і Microsoft.

Джерело фото: nbcnews.com

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що призначить Брендана Карра наступним головою Федеральної комісії зі зв’язку (FCC).

Брендан Карр наразі є провідним республіканським членом FCC – незалежного агентства, яке регулює телекомунікаційну індустрію США. Зараз більшість у Комісії мають демократи.

The Washington Post повідомляє, що нещодавно Карр пообіцяв боротися з тим, що він назвав «цензурним картелем», включаючи Facebook, Google, Apple і Microsoft.

«Комісар Карр є воїном за свободу слова і боровся проти регулятивного закону, який пригнічував свободу американців і стримував нашу економіку», — сказав Трамп у заяві в неділю ввечері. «Він покладе край регуляторному тиску, який завдавав шкоди американським виробникам і інноваторам, і забезпечить, щоб FCC досягла результатів», додав обраний Президент США.

Як зазначає The Washington Post, Карр сказав у неділю ввечері на X, що для нього велика честь працювати на цій посаді, і що він прагнутиме «знищити цензурний картель і відновити права свободи слова для звичайних американців».

FCC, яка регулює теле- та радіомовлення, інтернет-провайдерів, а також супутники, є незалежним агентством, але воно керувалося програмою адміністрації Байдена під керівництвом Джесіки Розенворсел, демократки.

Карр вже надіслав листа виконавчому директору Apple Тіму Куку, Марку Цукербергу з Meta, Сатья Наделлі з Microsoft і Сундару Пічаї з Alphabet, попередивши, що, на його думку, вони неправомірно цензурують деякі точки зору. Він написав, що нова адміністрація Трампа може переглянути діяльність компаній.

«Американці пережили безпрецедентний сплеск цензури. Ваші компанії зіграли значну роль у цій неналежній поведінці» – цитує його WP.

Автор: Наталя Мамченко

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