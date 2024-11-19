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Пенсія для учасників бойових дій — що треба знати

08:48, 19 листопада 2024
Для оформлення пенсії учасникам бойових дій необхідно надати низку документів.
Пенсія для учасників бойових дій — що треба знати
Фото: comments.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило питання пенсійне забезпечення учасників бойових дій.

Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками — 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років (ст. 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV).

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

До пенсій учасникам бойових дій встановлюються:

- підвищення в розмірі 25 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (стаття 12 Закону України від 22.10.1993 № 3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

- цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн (Закон України від 16.03.2004 № 1603 «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»);

- щомісячна державна адресна допомога до пенсії у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4958 грн (постанова КМУ від 28.07.2010 № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій»).

Для оформлення пенсії учасникам бойових дій необхідно надати оригінали документів:

- паспорта;

- реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- трудової книжки або документів про стаж (документи про проходження військової служби);

- довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);

- посвідчення учасника бойових дій;

- довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

- фото (для видачі пенсійного посвідчення).

Заява про призначення/перерахунок пенсії учаснику бойових дій подається засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Перелік учасників бойових дій визначено статтею 6 Закону України від 22.10.1993 № 3551.

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